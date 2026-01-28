„Nu vă înşelaţi, aşa cum a declarat preşedintele (Donald Trump), suntem gata să recurgem la forţă pentru a asigura o cooperare maximă dacă celelalte metode eşuează”, se arată în textul discursului pe care Rubio urmează să îl ţină în faţa unei comisii parlamentare, discurs care a fost distribuit marţi.

Referindu-se la liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, cu care administraţia Trump s-a acomodat foarte repede, Marco Rubio subliniază că ea „este foarte conştientă de soarta rezervată lui Maduro”, relatează AFP.

„Considerăm că interesul său personal corespunde realizării principalelor noastre obiective”, va spune secretarul de stat în faţa comisiei pentru afaceri externe a Senatului, într-o ameninţare abia voalată, în timp ce Delcy Rodríguez se află încă sub sancţiuni americane.

Preşedintele socialist Nicolas Maduro a fost capturat pe 3 ianuarie, împreună cu soţia sa, în cadrul unei operaţiuni militare spectaculoase la Caracas, fiind dus apoi şi încarcerat în Statele Unite, unde este acuzat de trafic de droguri.

Opoziţia democrată a acuzat administraţia Trump că şi-a depăşit prerogativele, fără autorizarea Congresului. Fosta vicepreşedintă a lui Nicolas Maduro a fost numită şefă interimară a statului pe 5 ianuarie, dar Donald Trump a anunţat clar că Washingtonul intenţionează să „dicteze” deciziile Venezuelei până la noi ordine. „Ajunge cu ordinele Washingtonului către politicienii venezueleni”, a afirmat însă duminică Delcy Rodriguez.

Sub presiunea americană, Delcy Rodríguez a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a iniţiat o reformă legislativă care include, în special, o lege privind hidrocarburile, a eliberat deţinuţi politici şi a făcut apel la găsirea unei înţelegeri cu opoziţia.

Săptămâna trecută, Casa Albă a anunţat că doreşte să o invite pe Delcy Rodríguez în Statele Unite, fără a stabili o dată. Acest lucru a urmat unei convorbiri telefonice între Donald Trump şi ea, şi după mai multe declaraţii elogioase ale preşedintelui american la adresa ei.

Apărând operaţiunea militară, Marco Rubio subliniază însă că „nu există un război împotriva Venezuelei”, iar SUA nu au „invadat”ţara. „Istoria oferă puţine exemple în care s-a realizat atât de mult cu atât de puţine costuri”, va spune el. „Toate acestea au fost realizate fără pierderea unei singure vieţi americane”, va sublinia Rubio, în timp ce în jur de 100 de gardieni venezueleni şi cubanezi au fost ucişi în operaţiunea americană din 3 ianuarie.



REUTERS: CIA are îndoieli în legătură cu loialitatea lui Delcy Rodriguez

Rapoartele serviciilor secrete americane ridică semne de întrebare cu privire la cooperarea preşedintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, cu administraţia Trump în ceea ce priveşte ruperea oficială a relaţiilor cu adversarii SUA, au declarat în ultimele zile patru persoane familiarizate cu aceste documente, scrie Reuters.

Oficialii americani au declarat public că doresc ca preşedintele interimar să rupă relaţiile cu aliaţii internaţionali apropiaţi, precum Iran, China şi Rusia, inclusiv prin expulzarea diplomaţilor şi consilierilor acestora din Venezuela.

Însă Rodriguez, la ceremonia de învestire a căreia au participat reprezentanţi ai acestor ţări la începutul acestei luni, nu a anunţat încă public o astfel de măsură.

Rapoartele serviciilor de informaţii americane arată că nu este clar dacă ea este pe deplin de acord cu strategia SUA în ţara sa, potrivit surselor, care au solicitat acoperirea anonimatului.

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat pe 15 ianuarie la Caracas, unde a discutat cu Rodriguez despre viitorul politic al ţării. Reuters precizează că nu a putut stabili dacă aceste conversaţii au schimbat opinia agenţiilor de informaţii.

Washingtonul doreşte să limiteze influenţa adversarilor săi în emisfera vestică, inclusiv în Venezuela, unde Trump încearcă să exploateze vastele rezerve de petrol ale acestei ţări membre OPEC.

Dacă Rodriguez ar rupe legăturile cu rivalii SUA, acest lucru ar deschide mai multe oportunităţi pentru investiţiile americane în sectorul energetic al Venezuelei. Dar eşecul de a o controla pe Rodriguez ar putea submina eforturile Washingtonului de a dirija de la distanţă conducătorii interimari ai ţării şi de a evita un rol militar mai profund al SUA.

Solicitat să comenteze, un înalt oficial al administraţiei Trump, care a refuzat să fie identificat, a declarat că preşedintele american Donald Trump „continuă să exercite o influenţă maximă” asupra liderilor Venezuelei şi „se aşteaptă ca această cooperare să continue”.

CIA a evaluat anterior că oficialii loiali lui Maduro, inclusiv Rodriguez, sunt cei mai potriviţi pentru a guverna ţara după înlăturarea acestuia.

Însă criticii strategiei lui Trump privind Venezuela şi-au exprimat îndoielile cu privire la înţelepciunea menţinerii loialiştilor lui Maduro în funcţie ca lideri interimari ai ţării. Îngrijorările cu privire la fiabilitatea lui Rodriguez existau încă înainte de operaţiunea militară americană, au declarat două surse.

Pentru Venezuela, tutela SUA înseamnă abandonarea celor mai apropiaţi aliaţi din afara regiunii. Iranul a ajutat Venezuela să repare rafinăriile de petrol, în timp ce China a luat petrol ca rambursare a datoriilor. Rusia a furnizat armament, inclusiv rachete, armatei venezuelene.

Trump a menţionat şi Cuba comunistă ca un alt duşman al SUA pe care vrea ca Venezuela să-l abandoneze. Havana a oferit sprijin în materie de securitate şi informaţii, în schimbul petrolului venezuelean la preţ redus.

De la îndepărtarea lui Maduro, Rodriguez, ale cărei legături profunde cu sectorul petrolier sunt cruciale pentru menţinerea stabilităţii ţării, a luat măsuri pentru a rămâne în graţiile Washingtonului, inclusiv eliberând deţinuţi politici şi autorizând vânzarea a 30-50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite.

Într-un discurs susţinut duminică, Rodriguez a declarat că s-a săturat de intervenţia SUA. Cu toate acestea, oficialii americani au purtat discuţii pozitive cu ea în ultimele zile, potrivit a două dintre surse.

Administraţia Trump nu vede o alternativă imediată la colaborarea cu Rodriguez, având în vedere că a susţinut-o public atât de puternic, au spus două dintre surse. Dar oficialii americani dezvoltă contacte cu înalţi oficiali militari şi de securitate, în cazul în care decid să-şi schimbe abordarea, a spus o sursă informată cu privire la politica referitoare la Venezuela.



Rubio, întâlnire cu Machando. Ea este considerată o opțiune pe termen lung pentru a conduce Venezuela

După discursul pe care Marco Rubio îl va susţine miercuri în faţa comisiei de politică externă a Senatului, şeful diplomaţiei americane urmează să se întâlnească în spatele uşilor închise cu opozanta şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a anunţat Departamentul de Stat.

Rapoartele recente ale serviciilor de informaţii au constatat că liderul opoziţiei Maria Corina Machado nu este în prezent în măsură să conducă cu succes ţara, în parte deoarece nu are legături puternice cu serviciile de securitate sau cu sectorul petrolier al ţării, au spus sursele Reuters.

Unii observatori şi mişcarea lui Machado spun că a câştigat alegerile din 2024 cu o marjă uriaşă, deşi statul a susţinut victoria lui Maduro. Ea rămâne populară printre venezueleni.

Trump a declarat reporterilor săptămâna trecută că doreşte ca Machado să fie „implicată” în conducerea ţării, fără a oferi detalii.

O persoană familiarizată cu discuţiile administraţiei cu Machado a declarat că ea este foarte apreciată de Casa Albă şi este considerată o opţiune pe termen lung pentru o funcţie de conducere în Venezuela.

O altă sursă informată cu privire la politica faţă de Venezuela a sugerat că, deocamdată, Machado ar putea fi luată în considerare pentru un rol consultativ, dar nu s-a luat încă o decizie fermă.

