Continuă protestele în Serbia. Mii de oameni au ieșit în stradă în memoria victimelor tragediei din gara Novi Sad. VIDEO

Încă de dimineaţă, localnicii instalaseră standuri pe străzile oraşului, oferind hrană şi băuturi trecătorilor care agitau drapele şi bannere prin care protestau împotriva corupţiei, suflând în fluiere şi vuvuzele.

"Aşteptăm o schimbare", a afirmat Aleksandar Arandjelovic, un avocat de 34 de ani, originar din Nis. "Admirăm această energie incredibilă", a adăugat el.



Manifestaţiile au început după prăbuşirea unei părţi a acoperişului de beton de la gara din Novi Sad la 1 noiembrie, incident soldat cu 15 morţi. Clădirea tocmai fusese renovată şi incidentul este populaţie simbolul corupţiei care domneşte în ţară.

De mai multe luni, mişcarea de protest exercită o presiune crescândă asupra guvernului sârb şi a preşedintelui Aleksandr Vucic, ducând la demisia premierului în luna ianuarie.

???? MASS PROTEST IN NIŠ, SERBIA! ????

People are rising up against the corrupt government—time for institutions to finally do their job‼️

Protesters are waving Serbian flags and Orthodox symbols, fed up with EU-USAID corruption and their puppets in power. pic.twitter.com/O6OXFlFAIL