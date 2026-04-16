Votul are loc la peste șase săptămâni după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului, potrivit unui raport publicat de The Guardian, evidențiind tensiunile persistente din regiune.

Rezoluția privind puterile de război ale președintelui era menită să limiteze campania militară a administrației Trump în Iran.

Senatorul republican Rand Paul a votat în favoarea măsurii, contrar poziției partidului său, în timp ce John Fetterman a fost singurul senator democrat care a votat împotriva rezoluției.

Încercări repetate și presiuni din partea democraților

Aceasta este a patra încercare eșuată a camerei superioare, dar prima de când Congresul s-a întors din ultima sa pauză și de când a început armistițiul de două săptămâni cu Iranul.

La o conferință de presă anterioară, democrații au promis că vor forța votarea unei rezoluții privind puterile de război în fiecare săptămână până când aceasta va fi adoptată, pentru a-i face pe republicani să-și exprime public sprijinul pentru război.

„Numărul nostru va crește”, a spus Chris Murphy, membru al comisiei pentru relații externe a Senatului.

Democrații din Camera Reprezentanților fac presiuni pentru votarea unei măsuri similare în această săptămână.

Dispute constituționale și justificări ale administrației

Miercuri, o majoritate a membrilor Senatului SUA a susținut campania militară a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, votând împotriva unei rezoluții inițiate de democrați care viza oprirea războiului până când ostilitățile vor fi autorizate de Congres.

Deși Constituția SUA prevede că Congresul, și nu președintele, poate declara război, președinții din ambele partide au susținut de mult timp că această restricție nu se aplică operațiunilor pe termen scurt sau în cazul în care țara se află sub amenințare imediată.

Casa Albă și aproape toți colegii republicani ai lui Trump din Congres afirmă că acțiunile lui Trump sunt legale și se încadrează în drepturile sale de comandant suprem de a proteja SUA prin ordonarea unor operațiuni militare limitate.

Opinie publică și reacții dure în Senat

Sondajele de opinie arată însă că războiul este în general nepopular, deși opiniile diferă în funcție de apartenența politică. Un sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 31 martie a constatat că 60% dintre americani se opun atacurilor militare ale SUA asupra Iranului, 74% dintre republicani susținând acțiunea, comparativ cu 7% dintre democrați.

Într-un discurs ținut înaintea votului, senatorul Jim Risch din Idaho, președintele republican al Comisiei pentru Relații Externe, i-a acuzat pe susținătorii rezoluției privind puterile de război că susțin Iranul.

„Nimeni nu vine să te ajute, Iran, cu excepția celor 47 de persoane de aici”, a spus el, referindu-se la senatorii care susțin rezoluția.

Democrații au declarat că doresc ca Congresul să-și recâștige puterea conferită de Constituție de a declara război și să retragă țara dintr-un conflict care, au avertizat ei, ar putea deveni unul de lungă durată.