Papa Leon, care a fost criticat de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru a doua oară de când a pornit în turneul său de 10 zile în patru ţări africane, a cerut, de asemenea, încetarea conflictului civil din Camerun, care a făcut mii de victime.

„Este timpul să ne examinăm conştiinţa şi să facem un salt curajos înainte”, le-a spus primul papă american lui Biya, prim-ministrului Joseph Dion Ngute şi altor lideri la scurt timp după sosirea sa în Camerun, unde a venit din Algeria. „Pentru ca pacea şi dreptatea să prevaleze, lanţurile corupţiei – care desfigurează autoritatea şi o lipsesc de credibilitate – trebuie rupte”, a spus Leon într-un discurs neobişnuit de direct pentru o călătorie papală în străinătate. „Inimile trebuie eliberate de setea idolatră de profit”, a punctat el.

Biya a ascultat discursul papei fără nicio reacţie vizibilă. Guvernul său neagă acuzaţiile de corupţie şi de încălcări ale drepturilor omului şi afirmă că stabilitatea pe care o aduce permite Camerunului să evite genul de conflict observat în alte părţi ale regiunii, inclusiv în Republica Democratică Congo şi Republica Centrafricană, afectate de război.

ÎN CONFLICT CU TRUMP

Papa Leon, care va împlini un an de pontificat în luna mai, a avut o atitudine relativ discretă pentru un papă în primele sale 10 luni, dar în ultimele săptămâni a devenit mai vocal în privinţa unei serii de probleme, în special războiul din Iran.

Acest lucru l-a transformat în ţinta criticilor lui Trump în această săptămână, care şi-a reiterat comentariile într-o postare pe reţelele sociale, marţi, în ciuda reacţiilor negative generalizate din partea creştinilor americani de pe întreg spectrul politic.

Leo a declarat luni pentru Reuters că va continua să critice războiul, indiferent de comentariile lui Trump.

Vorbind în timpul zborului său spre Camerun, Leon nu s-a referit direct la Trump. El a îndemnat la respect pentru toate popoarele lumii şi a spus că turneul său a demonstrat importanţa continuării dialogului între diferite comunităţi.

SEPARATIŞTII PROMIT SIGURANŢA CĂLĂTORILOR

Camerunul este o fostă colonie germană care a fost împărţită de Marea Britanie şi Franţa după Primul Război Mondial. În ultimul deceniu, mii de oameni au murit în urma violenţelor dintre forţele guvernamentale şi grupurile separatiste din cele două regiuni vorbitoare de limbă engleză ale ţării.

O alianţă separatistă a declarat că va respecta o „trecere sigură” de trei zile pentru a permite civililor şi vizitatorilor să se deplaseze liber în timpul vizitei papei.

Leon, care miercuri s-a referit şi la conflictele din nordul Camerunului cu grupurile militante din Nigeria, precum Boko Haram, a deplâns faptul că luptele îi privează pe tineri de educaţie şi de speranţa pentru viitor.

„Ajunge cu războiul, cu toată durerea pe care o provoacă prin moarte, distrugere şi exil!”, a cerut Papa.

VOCEA POPORULUI

Biya, în vârstă de 93 de ani şi aflat la putere de mai bine de patru decenii, beneficiază de un sistem de clientelism bine înrădăcinat.

În timp ce acesta candida pentru al optulea mandat în 2025, propria fiică a lui Biya, Brenda, a postat un videoclip cu ea însăşi pe reţelele de socializare, îndemnând alegătorii să aleagă un alt candidat, deoarece Biya „a făcut prea mulţi oameni să sufere”, deşi ulterior a şters postarea.

Leon le-a spus preşedintelui şi altor lideri că a guverna „înseamnă să asculţi cu adevărat cetăţenii, să le apreciezi inteligenţa şi capacitatea de a contribui la găsirea unor soluţii durabile la probleme”.

De asemenea, el a îndemnat la protejarea drepturilor omului în ţară. „Securitatea este o prioritate, dar trebuie exercitată întotdeauna cu respect pentru drepturile omului”, a spus papa.

„Pacea autentică apare atunci când... legea serveşte ca o garanţie sigură împotriva capriciilor celor bogaţi şi puternici”, a subliniat suveranul pontif.

UN TURNEU COMPLICAT, CE CUPRINDE 11 ORAŞE

Mii de oameni, mulţi purtând veşminte colorate, s-au aliniat pe străzile din Yaounde în timp ce papa era condus de la aeroport la palatul prezidenţial, unii dansând şi cântând sub soarele strălucitor al după-amiezii.

Panourile publicitare de pe străzi afişau o imagine a lui Leon şi Biya cu mesajul în franceză şi engleză: „Bine aţi venit în Camerun, Ţara Speranţei”.

Leon, în vârstă de 70 de ani, relativ tânăr pentru un papă şi în stare bună de sănătate, întreprinde una dintre cele mai complicate vizite organizate pentru un pontif în ultimele decenii.

El parcurge aproape 18.000 km cu 18 zboruri către 11 oraşe şi localităţi şi va vizita, de asemenea, Angola şi Guineea Ecuatorială.

Papa va călători joi la Bamenda, cel mai mare oraş vorbitor de limbă engleză din Camerun, unde va oficia o liturghie şi va organiza o „întâlnire pentru pace” într-o catedrală.

Cel mai important eveniment al turneului lui Leon va avea loc probabil vineri în Camerun, când, potrivit Vaticanului, sunt aşteptaţi aproximativ 600.000 de oameni la o liturghie în oraşul de coastă Douala.