Șeful serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare Iraniene, generalul-maior Majid Khademi, a fost ucis într-un atac

Potrivit Associated Press, generalul-maior Majid Khademi a murit în acest atac, pentru care Garda Revoluționară a dat vina pe Statele Unite și Israel.
Nu se cunosc detalii cu privire la locul în care a fost ucis Khademi. Cu toate acestea, luni dimineața devreme, mai multe atacuri aeriene au vizat zone rezidențiale din jurul capitalei Iranului, Teheran.
Khademi l-a înlocuit pe generalul Mohammad Kazemi, ucis de Israel în războiul de 12 zile din iunie 2025.
Serviciul de informații al Gărzii Revoluționare deține puteri vaste în Iran și răspunde doar în fața liderului suprem al țării. Acesta a fost adesea asociat cu reținerea cetățenilor occidentali sau a celor care au legături cu străinătatea.
De asemenea, a fost acuzat de comiterea de asasinate extrateritoriale și de atacuri care vizează oponenții teocrației din țară.
Israelul susține că l-a ucis pe șeful serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare
Israelul a revendicat uciderea șefului serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare Iraniene.
Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, Israel Katz.
„Garda Revoluționară trage asupra civililor, iar noi îi eliminăm pe liderii teroriștilor”, a declarat Katz. „Liderii iranieni trăiesc cu sentimentul că sunt vizați. Vom continua să-i vânăm unul câte unul.”
Katz a adăugat că Israelul a „afectat grav” și industriile siderurgică și petrochimică ale Iranului.
„Vom continua să distrugem infrastructura națională iraniană și să ducem la erodarea și prăbușirea regimului terorist, precum și a capacităților sale de a promova teroarea și de a trage asupra statului Israel”, a spus el.
Sursa:
Associated Press
