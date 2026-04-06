Șeful serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare Iraniene, generalul-maior Majid Khademi, a fost ucis într-un atac

Șeful serviciului de informații al Gărzii Revoluționare, o formațiune paramilitară a Iranului, a fost ucis luni într-un atac care l-a vizat chiar pe el, au anunțat mass-media de stat iraniană.

Cristian Matei

Potrivit Associated Press, generalul-maior Majid Khademi a murit în acest atac, pentru care Garda Revoluționară a dat vina pe Statele Unite și Israel.

Nu se cunosc detalii cu privire la locul în care a fost ucis Khademi. Cu toate acestea, luni dimineața devreme, mai multe atacuri aeriene au vizat zone rezidențiale din jurul capitalei Iranului, Teheran.

Khademi l-a înlocuit pe generalul Mohammad Kazemi, ucis de Israel în războiul de 12 zile din iunie 2025.

Serviciul de informații al Gărzii Revoluționare deține puteri vaste în Iran și răspunde doar în fața liderului suprem al țării. Acesta a fost adesea asociat cu reținerea cetățenilor occidentali sau a celor care au legături cu străinătatea.

De asemenea, a fost acuzat de comiterea de asasinate extrateritoriale și de atacuri care vizează oponenții teocrației din țară.

Israelul susține că l-a ucis pe șeful serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare

Israelul a revendicat uciderea șefului serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare Iraniene.

Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, Israel Katz.

Garda Revoluționară trage asupra civililor, iar noi îi eliminăm pe liderii teroriștilor”, a declarat Katz. „Liderii iranieni trăiesc cu sentimentul că sunt vizați. Vom continua să-i vânăm unul câte unul.”

Katz a adăugat că Israelul a „afectat grav” și industriile siderurgică și petrochimică ale Iranului.

„Vom continua să distrugem infrastructura națională iraniană și să ducem la erodarea și prăbușirea regimului terorist, precum și a capacităților sale de a promova teroarea și de a trage asupra statului Israel”, a spus el.


Cum a fost salvat pilotul american prăbușit în Iran. Operațiunea uriașă pregătită de SUA în spatele liniilor inamice

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Ambasadele Iranului din mai multe state au ironizat amenințările lui Donald Trump: „Ia-o mai uşor, tigrule!”

„Ia-o mai uşor, tigrule!”, ”Stăpâneşte-te, bătrâne!” sunt câteva dintre comentariile ironice postate pe X de ambasadele Iranului din mai multe ţări, după ce preşedintelem SUA Donald Trump a ameninţat Iranul cerând să deschidă Strâmtorea Ormuz.
SUA și Iranul negociază un armistițiu de 45 de zile. Acordul ar putea duce la încheierea războiului

Statele Unite, Iranul şi un grup de mediatori regionali discută termenii unui potenţial armistiţiu de 45 de zile care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, a relatat Axios.
Trump a recunoscut, în premieră, că le-a trimis arme protestatarilor în Iran: „Au fost multe, dar cred că au rămas la kurzi”

Statele Unite le-au trimis arme protestatarilor în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale care au avut loc în Iran în ianuarie, a confirmat duminică preşedintele american Donald Trump, într-un interviu acordat postului Fox News, relatează agenţia EFE.

Vremea se schimbă radical în România, din cauza unei mase de aer polar. Lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în București

Vremea se răceşte accentuat începând de marţi, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în Capitală, cel mai rece fiind în cursul zilei de vineri.

Răzvan Lucescu și-a vizitat tatăl la spital. Fostul selecționer este în stare critică. „E o situație grea”

Tehnicianul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a mers noaptea, imediat după ce a ajuns în ţară, la Spitalul Universitar pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu, internat în stare critică.

Regula esențială care te ajută să cumperi haine fără să „faci gaură” în buget. Sfaturile unui consultant vestimentar

Când toate se scumpesc, ca acum, merită să ne uităm la cheltuielile mai puțin vizibile, iar hainele pot fi printre ele.

