Șeful serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare Iraniene, generalul-maior Majid Khademi, a fost ucis într-un atac

Nu se cunosc detalii cu privire la locul în care a fost ucis Khademi. Cu toate acestea, luni dimineața devreme, mai multe atacuri aeriene au vizat zone rezidențiale din jurul capitalei Iranului, Teheran.

Potrivit Associated Press, generalul-maior Majid Khademi a murit în acest atac, pentru care Garda Revoluționară a dat vina pe Statele Unite și Israel.

Khademi l-a înlocuit pe generalul Mohammad Kazemi, ucis de Israel în războiul de 12 zile din iunie 2025.

Serviciul de informații al Gărzii Revoluționare deține puteri vaste în Iran și răspunde doar în fața liderului suprem al țării. Acesta a fost adesea asociat cu reținerea cetățenilor occidentali sau a celor care au legături cu străinătatea.

De asemenea, a fost acuzat de comiterea de asasinate extrateritoriale și de atacuri care vizează oponenții teocrației din țară.