O altă ambasadă invoca proverbul conform căruia ”„este mai bine să ţii gura închisă şi să-i laşi pe oameni să creadă că eşti prost decât să o deschizi şi să înlături orice îndoială”.

„Marţi va fi Ziua centralelor electrice şi Ziua podurilor, toate într-una, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideţi dracului Strâmtoarea, nenorociţilor, sau veţi trăi în iad”, a scris Trump pe Truth Social duminică dimineaţă. Ulterior, el a părut să stabilească un nou termen-limită, scriind „Marţi, ora 20:00, ora Coastei de Est!”

Ce au spus unele ambasade

Ambasada Iranului în Africa de Sud a scris: „Ar fi bine să vă gândiţi serios la Amendamentul 25, Secţiunea 4”, făcând aparent referire la prevederea constituţională care permite vicepreşedintelui şi majorităţii cabinetului să declare preşedintele inapt pentru funcţie.

„Ia-o mai uşor, tigrule. Păstrează-ţi calmul”, a scris Ambasada Iranului în Bulgaria.

Ambasada Iranului în Austria a declarat: „#POTUS a coborât la un nivel fără precedent de implorare, amestecat cu grosolănie amară, lipsită de conţinut, şi ameninţări.

Disperarea este aproape palpabilă, curgând din fiecare silabă - mai ales din injuriile aruncate la întâmplare”, subliniind că atacarea infrastructurii civile este o crimă de război.

A adăugat: „Un avertisment suplimentar: protejaţi toţi minorii sub 18 ani de expunerea la retorica lui Trump.”

Ambasada Iranului în Regatul Unit a citat un proverb: „Este mai bine să ţii gura închisă şi să-i laşi pe oameni să creadă că eşti prost decât să o deschizi şi să înlături orice îndoială.” A mai spus că ameninţarea lui Trump este un „semn de slăbiciune şi boală”.

Ambasada Iranului în Zimbabwe a publicat o listă de exemple de „conduită prezidenţială”, care includeau „un limbaj respectuos şi moderat în declaraţiile publice”.

„Înjurăturile şi insultele sunt comportamentul unor răsfăţaţi care nu ştiu să piardă. Stăpâneşte-te, bătrâne!”, a scris Ambasada Iranului în India.