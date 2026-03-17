Kent a anunțat pe rețelele de socializare că Iranul „nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am declanșat acest război sub presiunea Israelului și a puternicului său lobby american”.

Potrivit Associated Press, Kent, un fost candidat politic cu legături cu extremiștii de dreapta, a fost confirmat în funcție în luna iulie a anului 2025, cu 52 de voturi pentru și 44 împotrivă.

În calitate de șef al Centrului Național de Combatere a Terorismului, Kent a condus o agenție însărcinată cu analizarea și detectarea amenințărilor teroriste.

Înainte de a intra în administrația președintelui Donald Trump, Kent a condus două campanii - care au eșuat - pentru Congres, în statul Washington.

De asemenea, a servit în armată, participând la 11 misiuni la Beretele Verzi, urmate de o perioadă de activitate la CIA.