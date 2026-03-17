Șeful securității Iranului, precum și șeful forțelor iraniene Basij au fost uciși, a anunțat Israelul

Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a anunțat marți că armata israeliană l-a ucis pe Ali Larijani, un înalt oficial iranian din domeniul securității, într-un atac desfășurat în timpul nopții.

De asemenea, armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe Gholam Reza Soleimani, șeful forței Basij, formată exclusiv din voluntari, aparținând Gărzii Revoluționare - notează Associated Press. Aceste asasinate elimină din nou lideri de vârf ai teocrației iraniene, după atacul din 28 februarie în care a fost ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani. „Larijani și comandantul Basij au fost eliminați noaptea trecută și s-au alăturat lui Khamenei, șeful programului de anihilare, alături de toți cei eliminați din axa răului, în adâncurile iadului”, a transmis Katz într-un comunicat.

Israel Katz, Israel's defense minister, announced the elimination of Ali Larijani, secretary of Iran's Supreme National Security Council, and Gholamreza Soleimani, commander of the Basij forces.



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Larijani provine dintr-una dintre cele mai renumite familii politice din Iran. Fost președinte al parlamentului și consilier politic principal, el a fost numit să-l consilieze pe Khamenei cu privire la strategia în negocierile nucleare cu administrația Trump. De asemenea, a ocupat funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, cel mai înalt organism de securitate al țării.

Mass-media de stat iraniană nu a confirmat imediat niciuna dintre aceste decese. Cu toate acestea, s-a anunțat că un mesaj din partea biroului lui Larijani va fi publicat în scurt timp. ”Dacă asasinarea lui Larijani va fi confirmată de Iran, acesta ar fi cel mai important asasinat din țară de când SUA și Israelul au declanșat războiul printr-un atac care l-a vizat pe regretatul ayatollah Ali Khamenei” - precizează și Al Jazeera, o rețea media arabă care a fost acuzată de Israel că are legături cu Hamas. ”Deși fiul lui Khamenei a fost numit noul lider suprem, israelienii estimează că acesta este rănit și că Larijani, cel mai înalt oficial din domeniul securității, a acționat ca persoană numărul unu. Asasinarea lui Larijani ar face mai dificilă pentru părți să discute cu cineva din eșalonul politic al Iranului. Dar chiar dacă Larijani a fost asasinat, asta nu înseamnă că întregul regim a căzut. Iranul are un sistem de guvernare care se bazează pe mai multe organizații care au funcționat și funcționează în continuare, în ciuda uciderii lui Khamenei și a unor înalți oficiali. Cu toate acestea, presupusa asasinare va fi într-adevăr sărbătorită în Israel ca un succes strategic major al forțelor israeliene” - mai spun cei de la Al Jazeera.

Larijani a fost văzut ultima oară vineri, la marșul organizat cu ocazia Zilei al-Quds, la Teheran Șeful serviciilor de securitate iraniene, Larijani, despre care Israelul afirmă că a fost ucis, se afla printre mai mulți înalți oficiali iranieni care au defilat vineri prin centrul Teheranului cu ocazia marșului anual organizat de Ziua al-Quds - notează Al Jazeera. În timp ce mărșăluia, Larijani a declarat pentru mass-media de stat iraniană că atentatul cu bombă care a avut loc în timpul mitingului este un semn al „disperării” dușmanilor Iranului. „Aceste atacuri sunt motivate de frică, de disperare. Cineva care este puternic nu ar bombarda deloc demonstrațiile. Este clar că a eșuat”, a declarat el la televiziunea de stat. El a spus că Trump „nu înțelege că poporul iranian este o națiune curajoasă, o națiune puternică, o națiune hotărâtă. Cu cât presează mai mult, cu atât determinarea națiunii va deveni mai puternică”.

Ce este forța Basij din Iran Înființată de fostul ayatollah Ruhollah Khomeini în 1979, Basij este o forță paramilitară voluntară care se află sub comanda Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC). Aceasta recrutează civili motivați de devotamentul față de țară, deși unii analiști susțin că tinerii se înrolează și pentru a obține privilegii și beneficii economice. Grupul este considerat a fi profund ideologic, fiind adesea alcătuit din bărbați tineri din clasa muncitoare. Se estimează că grupul are 450.000 de membri, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, deși această cifră include și membrii care gestionează programele de comunicare și socioculturale ale grupului. Personalul Basij este adesea desfășurat în prima linie a protestelor și a jucat un rol important în combaterea revoltelor împotriva guvernului din ultimii ani, inclusiv Revoluția Verde din 2009 și protestele „Femeie, Viață, Libertate” din 2022-2023.

Sursa: Associated Press Al Jazeera