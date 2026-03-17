Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reacţionat la aceste informaţii şi a declarat pe X că ultima sa discuţie cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a avut loc înainte de atacul american asupra Iranului.

Nu este clar cât de substanţiale au fost mesajele transmise între Araghchi şi Witkoff, dar este prima comunicare directă cunoscută între părţi de la începutul războiului, acum mai bine de două săptămâni.

Oficialul american şi sursa informată au declarat că Araghchi i-a trimis lui Witkoff mesaje text care se concentrau pe încetarea războiului.

Drop Site News a relatat luni că Witkoff i-a trimis mesaje lui Araghchi şi a citat oficiali iranieni care au susţinut că ministrul iranian de externe a ignorat mesajele trimisului Casei Albe.

Oficialul american a susţinut însă că Araghchi este cel care a încercat să iniţieze dialogul, dar a declarat pentru Axios că SUA „nu poartă negocieri” cu Iranul.

Niciuna dintre surse nu a oferit detalii cu privire la numărul de mesaje text schimbate sau la conţinutul acestora.

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că Iranul a comunicat cu SUA, dar că nu este clar dacă oficialii iranieni implicaţi sunt autorizaţi să încheie un acord. „Ei vor să încheie un acord. Vorbesc cu oamenii noştri... avem oameni care vor să negocieze, (dar) nu avem nicio idee cine sunt”, a declarat Trump reporterilor.

Iranul atacă și amenință pe toată lumea

În ciuda scepticismului său cu privire la faptul că Teheranul ar fi pregătit să încheie un acord, Trump a spus că nu se opune discuţiilor cu iranienii „pentru că uneori ies lucruri bune din asta”.

El a remarcat, de asemenea, că nu este clar cine ia deciziile în Iran, deoarece mulţi oficiali din conducere au murit. Trump a mai spus că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a fost văzut în public şi ar putea fi mort.

În timp ce Casa Albă admite că nu știe cine conduce acum, de fapt, Iranul, forțele armate persane au ordin să atace toate țările arabe vecine. Aproape 2.000 de rachete și drone au fost lansate doar către Emiratele Arabe Unite, dar Teheranul a atacat și Qatar, Bahrain, Arabia Saudită, Kuwait etc.

Trei rachete balistice au fost trase până și spre Turcia, un puternic stat NATO favorabil Teheranului, mai multe drone au vizat Cipru, iar recent Iranul a amenințat oficial România, pentru că adăpostește forțe armate ale SUA.

Un oficial american de rang înalt a respins cererea anterioară a Iranului de „reparaţii” ca parte a unui acord de pace, dar a spus că Trump este deschis la un acord care ar permite Iranului „să se integreze cu restul lumii şi să câştige bani din petrolul său”.

Ministrul de Externe iranian Araghchi este considerat teoretic factor de decizie pentru că a rămas în viață

„Preşedintele este întotdeauna deschis la un acord. Dar nu negociază dintr-o poziţie de slăbiciune. Nu renunţă la motivele pentru care a început acest conflict”, a explicat oficialul.

De cealaltă parte, oficialii iranieni au negat public în ultimele zile că ar purta orice fel de negocieri de încetare a focului cu administraţia Trump. Oficialii spun că Iranul nu este interesat de un armistiţiu temporar care ar permite SUA şi Israelului să se regrupeze şi să atace din nou, ci doreşte garanţii că orice acord de pace ar fi permanent.

Araghchi, menţionează Axios, nu era considerat un factor de decizie cheie în Iran înainte de război, iar oficialii americani nu cred că are autoritatea de a lua decizii în prezent. Dar ministrul iranian de externe pare să se coordoneze cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, care este liderul civil de facto al Iranului de la asasinarea fostului lider suprem Ali Khamenei, spun surse. Oficialii americani îl văd pe Araghchi ca pe interlocutorul de referinţă deoarece au o relaţie preexistentă cu el, iar el este încă în viaţă, menţionează Axios.

La câteva ore după apariţia articolului Axios, ministrul de externe al Iranului a reacţionat pe X. „Ultima mea discuţie cu domnul Witkoff a avut loc înainte ca angajatorul său să decidă să pună capăt eforturilor diplomatice printr-un alt atac militar ilegal asupra Iranului. Orice afirmaţie contrară pare menită exclusiv să inducă în eroare comercianţii de petrol şi opinia publică”, a punctat şeful diplomaţiei iraniene.