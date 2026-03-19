Hegseth le-a spus reporterilor că obiectivele rămân acelea de a distruge lansatoarele de rachete ale Iranului, baza industrială de apărare şi marina sa, precum şi de a nu permite niciodată Iranului să obţină o armă nucleară.

„Obiectivele în Iran nu s-au schimbat din prima zi" şi „sunt conform ţintei şi planului", a insistat şeful Pentagonului, care a avertizat că „astăzi, din nou, va fi cel mai mare pachet de lovituri asupra Iranului" şi că funcţia de lider de rang înalt al Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) este "un job pe durată determinată".

Hegseth a mai declarat că „cele 11 submarine ale Iranului s-au dus" şi că „abilităţile Iranului de a fabrica noi rachete balistice au fost probabil lovite cel mai dur". „Vom termina asta", a adăugat şeful Pentagonului.

Au fost scufundate peste 120 de nave de război

Şi flota de suprafaţă iraniană "a încetat să fie un factor relevant", întrucât în cele aproape trei săptămâni de război au fost "avariate sau scufundate peste 120 de nave de război", iar porturile militare iraniene "au rămas neutilizate", a continuat Hegseth.

„Acelaşi lucru este valabil şi pentru vehiculele aeriene fără pilot de atac unidirecţional, dronele kamikaze, a căror disponibilitate a scăzut cu 90%. Desigur, iranienii vor continua să lanseze atacuri, ştim acest lucru, dar ar fi făcut-o cu o intensitate mult mai mare dacă ar fi putut. Adevărul este că nu pot", a susţinut el.

Hegseth a mai susţinut că aceste atacuri nu ar avea ca obiectiv "promovarea democraţiei" în Iran, ci "eliminarea ameninţărilor directe la adresa Statelor Unite, a cetăţenilor americani şi a intereselor noastre".

„Luptăm pentru a câştiga şi câştigăm în proprii noştri termeni" şi "în final preşedintele (Trump) este cel care decide când vom spune: am obţinut ce era necesar, în numele poporului american, pentru a ne garanta securitatea", a indicat el, refuzând să ofere un orizont de aşteptare al încheierii războiului.

Serviciile de informaţii americane au estimat, într-un document dezbătut miercuri în Comisia de Informaţii a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-şi relanseze activităţile de îmbogăţire a uraniului distruse în atacurile aeriene americano-israeliene din iunie 2025, contrazicând astfel o justificare invocată de Donald Trump pentru războiul în desfăşurare împotriva Iranului.

Cu o zi înainte, şeful Centrului naţional antiterorist al SUA, Joseph Kent, a demisionat afirmând că nu poate susţine "cu conştiinţa împăcată" războiul în desfăşurare. "Iranul nu reprezintă o ameninţare iminentă pentru ţara noastră şi este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului şi a puternicului său lobby", a remarcat Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump şi publicată pe reţeaua socială X