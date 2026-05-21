Pianista Jeneba Kanneh-Mason în premieră la Filarmonica George Enescu în concertele simfonice sold out din 21 și 22 mai

PARTENERIAT. Jeneba Kanneh-Mason, fenomen internațional de 23 de ani, debutează la Filarmonica „George Enescu” în concertele sold out din 21–22 mai, interpretând Concertul nr. 2 în fa minor de Chopin. 

Stirileprotv

Un fenomen internațional la doar 23 de ani, pianista Jeneba Kanneh-Mason se va afla în premieră la Filarmonica George Enescu în concertele simfonice sold out din 21 și 22 mai, unde va fi solista Concertului nr. 2, în fa minor, pentru pian și orchestră, op. 21 de Chopin. Sub bagheta lui Gabriel Bebeșelea, Orchestra Filarmonicii George Enescu va încheia programul celor două seri cu Simfonia nr. 9 în do major de Schubert.

Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii George Enescu. Acesta a înregistrat alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, în premieră mondială, un CD cu Pastorale-Fantaisie pour petite orchestre și Oratoriul Strigoii de George Enescu. CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în septembrie 2018. A colaborat cu Royal Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra (OBC), Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Ulster Orchestra Belfast și Janáček Philharmonic Ostrava.

Numită de Classic FM o „stea în ascensiune” și elogiată de Music OMH pentru „intuiția muzicală, acuitatea tehnică și frumoasa prezență scenică”, pianista Jeneba Kanneh-Mason concertează alături de mari orchestre ale lumii. Printre acestea se numără Royal Liverpool Philharmonic Youth Orchestra, BBC Philharmonic și Sinfonia Viva. Susține recitaluri la Tonhalle Zürich, Wigmore Hall din Londra, Academy of St Martin in the Fields, precum și la festivalurile Lenzburgiade, Rheingau, Cheltenham, Bradfield și Lamberhurst.

Concertul nr. 2, în fa minor, pentru pian și orchestră, op. 21 este cea dintâi lucrare concertistică a unuia dintre cei mai celebrați virtuozi ai pianului, Frédéric Chopin. Lucrarea a fost publicată ulterior celei de-a doua simfonii, scrise de același compozitor-interpret. Cu o muzică de o mare bogăție expresivă, ce îmbină lirismul aproape cantabil și virtuozitatea pianistică, concertul crează o atmosferă melancolică, luminoasă și tandră.

Marea Simfonie în Do major a fost ultima simfonie pe care Schubert a finalizat-o înainte de moartea sa timpurie, la vârsta de 31 de ani. Este o lucrare de dimensiuni impresionante pentru acea vreme, cu structură clasică și caracter romantic, al cărei final debordează de energie și exuberanță.

Întregul program al Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO, Groupe SNEF | Susținători: PPC, Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production |  Partener comunicare: OMA Vision

