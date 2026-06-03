„În timp ce Ucraina continuă să reziste, să inoveze și să obțină victorii pe câmpul de luptă, Rusia este tot mai disperată”, a declarat Rutte într-o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Rutte, Rusia suferă „pierderi considerabile”, iar economia rusă este „supusă unor grave tensiuni”, în pofida unei relaxări a sancțiunilor occidentale impuse exporturilor de hidrocarburi.

El a remarcat însă că războiul lansat în urmă cu patru ani „nu dă niciun semn de oprire”.

Alertă antiaeriană la Kiev în timpul vizitei

La scurt timp după conferința de presă, o alertă antiaeriană a răsunat în capitala ucraineană, au constatat jurnaliști AFP.

Rutte a anunțat că a discutat despre modul în care Ucraina reușește să schimbe situația pe câmpul de luptă.

„Cred că Ucraina obține tot mai multe succese, atât pe linia frontului, cât și în asigurarea capacității de a neutraliza anumite capacități-cheie ale rușilor necesare în continuarea războiului”, a dat el asigurări.

Atacuri intensificate

Această vizită a șefului NATO intervine în contextul intensificării atacurilor ruse și ucrainene, în timp ce negocierile mediate de Statele Unite pentru oprirea războiului se află într-un punct mort.

Drone ucrainene au lovit instalații energetice și militare la Sankt Petersburg miercuri dimineață, chiar în ziua deschiderii unui tradițional forum economic.

Marți, un atac masiv cu drone și rachete rusești s-a soldat cu 23 de morți la Kiev și în orașul industrial Dnipro, situat în partea central-estică a Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea să obțină de la statele membre NATO livrări mai importante de muniție pentru sistemele de apărare antiaeriană, în special rachete Patriot americane, considerate esențiale de Kiev împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice.