Autorităţile de la Duşanbe au încercat să evite speculaţiile, anunţând că pe agenda şefului statului – care nu este niciodată publicată dinainte – sunt prevăzute mai multe evenimente „în următoarele zile”.

Rahmon, în vârstă de 73 de ani, preşedinte al fostei republici sovietice din 1994, cu titlurile de "fondator al păcii şi unităţii naţionale" şi "conducător al naţiunii", a fost văzut ultima oară într-un material video din 28 ianuarie, de la o reuniune cu şefii serviciilor de securitate.

Marţi, televiziunea de stat tadjikă a început să difuzeze melodii triste şi a publicat o fotografie a lui Rahmon pe fond negru, cu textul "bărbatul din dinastia Soarelui"; intermezzourile muzicale au continuat şi miercuri.

De obicei, presa din Tadjikistan relatează zilnic despre activităţile preşedintelui, care face obiectul unui cult al personalităţii, observă AFP. Susţinătorii săi îi atribuie meritul de a fi reconciliat fosta republică din URSS după războiul civil din 1992-1997 şi de a fi permis reînnoirea culturii tadjice după perioada sovietică. Ţara este plină de afişe cu Rahmon şi citate care îi aparţin. Multe organizaţii neguvernamentale critică, pe de altă parte, reprimarea în Tadjikistan a presei independente şi a opoziţiei, care sunt cvasi-inexistente, adaugă agenţia citată.

Luni, pe conturile oficiale ale lui Rahmon a fost difuzat un videoclip intitulat "copiii duc mai departe numele părinţilor, dacă îi educăm bine", cu panseuri cum ar fi "Nimeni nu este veşnic. Dar cine asigură nemurirea părinţilor? Copiii lor, dacă sunt bine educaţi, nepoţii şi strănepoţii. Dacă îi creştem, îi învăţăm şi le oferim o meserie, ne vor duce mai departe numele".

În caz de incapacitate, demisie sau deces al preşedintelui, şef de stat interimar ar urma să devină conform Constituţiei fiul său, Rustam Emomali, în vârstă de 38 de ani, care este preşedintele parlamentului.

În termen de trei luni, ar trebui să se organizeze alegeri prezidenţiale, prevede de asemenea legea fundamentală a Tadjikistanului.