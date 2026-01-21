Daniel Noboa a invocat deficitul comercial şi lipsa de cooperare în lupta contra traficului de droguri la frontiera celor două ţări, transmite Reuters.

„Această măsură va rămâne în vigoare până când va exista un angajament real de a combate împreună traficul de droguri şi mineritul ilegal la frontieră, cu aceeaşi seriozitate şi aceeaşi determinare pe care le demonstrează Ecuadorul în prezent.”, a scris Noboa pe reţeaua X.

Administraţia prezidenţială, ministerele Comerţului şi Externelor de la Bogota au declarat pentru Reuters că examinează măsura anunţată de ţara vecină.

Noboa a declarat câteva stări de urgenţă şi a mobilizat recent peste 10.000 de militari în cele mai trei violente trei provincii ale ţării pentru a lupta împotriva infracţionalităţii organizate, pe fondul creşterii ratei criminalităţii.

Preşedintele Noboa a mai afirmat că Ecuadorul nu a primit nicio „cooperare”, şi a citat un deficit comercial anual de peste 1 miliard de dolari.

Anunţul privind impunerea de tarife la importurile din Columbia, cel mai mare vecin al Ecuadorului, urmează după tarifele de 27% la importurile din Mexic anunţate în februarie 2025.

