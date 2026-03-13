Inna Drăgut, realizatoarea #NoCap, este un web editor cu experiență în zona de digital și face parte din echipa site-ului stirileprotv.ro de mai bine de doi ani: „Mă bucur să fac parte din acest proiect dedicat GenZ, o inițiativă care aduce știrile mai aproape de tineri, într-un mod autentic și atrăgător pentru ei. Cred că este important să comunicăm pe limbajul noii generații, să rezonăm cu interesele și preferințele lor”, spune Inna Drăguț, realizator #NoCap.

„Știm că Gen Z nu vine spre site-urile de știri. Știrile trebuie să meargă după ei — în formatul lor, în limbajul lor, pe platformele lor. Exact asta face #NoCap: livrează informație relevantă, fără să sacrifice autenticitatea sau umorul. 90 de secunde, vertical, fără filtru. Prin Inna Drăguț și prin ADN-ul editorial al site-ului stirileprotv.ro, construim o legătură între jurnalism și o generație care a crescut cu scroll în loc de telecomandă. Misiunea noastră este clară: să fim acolo unde audiența există deja — și să o facem să rămână alături de noi pe termen lung”, spune Vlad Stănilescu, Digital Director.

Nu ratați, în fiecare săptămână, cele mai noi informații #NoCap, marca stirileprotv.ro.