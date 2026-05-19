Omul de afaceri a murit în urmă cu doi ani, după ce a căzut de pe o stâncă, în timp ce era într-o drumeţie împreună cu familia, în apropiere de Barcelona.

Ancheta cu privire la decesul bărbatului de 71 de ani a fost închisă, anul trecut, pe motiv că nu există dovezi că ar fi fost vorba de un asasinat.

Şi, totuşi, spre stupefacţia generală, procurorii au revenit la acest caz după ce au analizat telefoanele mobile ale copiilor, Jonathan, Judith şi Sarah.

Fiul miliardarului susţine că este nevinovat.

Isak Andic s-a născut la Istanbul, dar în anii '60 s-a mutat în Catalonia, unde a fondat brandul care i-a adus o avere, estimată anul trecut la 4,5 miliarde de euro şi un loc în topul celor mai bogaţi oameni din Spania.