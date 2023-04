Secetă extremă în Spania și Italia. Românii din diaspora sunt îngrijorați de scumpirile care vor urma

În același timp, seceta a secat și râurile și lacurile din Italia. Pad - cel mai mare râu din această țară, are la fel de puțină apă cât avea anul trecut, în plină vară. Românii din Italia resimt direct efectele secetei și sunt îngrijorați pentru scumpirile care vor urma.

Bărci eșuate zac peste tot de-a lungul albiei uscate a râului Pad, cel mai mare din Italia. Navigația va deveni în curând imposibilă dacă nu cumva - într-un mod miraculos - ploile abundente revin curând.

Paolo Bocchia, președintele centrului nautic Torricella: „Acum câțiva ani, 5 sau 6 ani, aici apa avea cam doi metri adâncime. Cotele apelor râului erau mult mai ridicate, ploua în mod regulat și râul avea destulă apă.”

Râul Pad străbate zone dens populate și puternic industrializate și irigă terenuri agricole mănoase, în așanumita "Vale a hranei" din Italia.

Mirel Venin, român în Italia: „Cum s-a întâmplat și anul trecut, anul asta tot avem parte de secetă din păcate, lucrurile s-au agravat, dar prețurile au luat-o în sus de tot, ulei, legume, fructe, fie că sunt naționale, import, calitate mică sau mare, totul e mai scump în momentul ăsta. Zilele trecute ma uităm la un reportaj din care zicea că ar trebui să plouă oarecum o lună în continuu să ne revenim la nivelul de acum 2-3 ani de zile.”

Seceta a adus deja o criză a uleiului de măsline, în Italia, dar și în Spania, principalele țări producătoare. La noi, cei care importa ulei de masline confirma că au apărut probleme în lanțul de aprovizionare.

Geo Dobre, importator ulei de măsline: „Importăm ulei de măsline din Italia. Producătorii ne-au spus că vor avea o producție mult mai mică. Se vor resimți și în rândul importatorilor din România aceste probleme, aducem aceleași cantități, dar preț mai mare ca anul trecut, pe retail vor scădea cantitățile și se vor scumpi.”

În Italia, puțină apă în albia Padului înseamnă și probleme pentru pescuit, și mai puțină energie produsă de hidrocentrale.

De asemenea, râul menține, turismul, alimentând faimoasele lacuri Garda și Como, care atrag în fiecare an milioane de vizitatori. Marele râu a secat deja la fel de mult ca în toiul verii trecute.

Flavio Ruffini, director al agenției pentru climă și mediu din provincia Bolzano: „Anul acesta, zonele acoperite cu zăpadă sunt cu aproximativ 75% mai reduse decât media multianuală (din ultimii 10 ani).”



Atât de mult a scăzut lacul de acumulare Vernago, încât o clopotnița străveche, dintr-un sat scufundat de pe fundul lacului, a apărut la suprafață.

Un alt semn al secetei - râul Adige, lângă orașul Trento din nord, și-a înjumătățit debitul față de media sezonieră.

Giacomo Bertoldi, cercetător senior la institutul EURAC pentru mediu alpin: „Deja am avut doi ani de secetă. Astă-toamnă și astă-iarnă, am avut puține precipitații, în condiții de temperatură ridicată, mai ales în februarie și martie. Datorită acestor factori, după un an de secetă, în Alpi lipsește zăpada.”

Lacurile alpine sunt esențiale pentru supraviețuirea peste vară a râurilor italiene.

Cele din provincia Bolzano au - în medie - cam 100 de milioane de litri de apă. Însă, după o iarnă... "uscată", nivelul curent abia dacă ajunge la 42 de milioane.

Pe de altă parte, Catalonia, regiune din estul Spaniei, se confruntă cu lipsa de precipitații de aproape trei ani. Altădată apele marelui lac se întindeau peste aceste locuri unde acum este doar pământ crăpat de atâta uscaăciune.

În ciuda măsurilor restrictive, situația s-ar putea înrăutăți și mai mult la vară, iar fermierii ar putea fi nevoiți să nu mai ude deloc culturile, unele deja puternic afectate de secetă.

Și în Spania, ca și în Italia, autoritățile locale și naționale se vor confrunta în curând cu decizii dificile cu privire la posibila raționalizare a apei.

