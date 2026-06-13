Este o inițiativă de răspuns la numărul tot mai mare de amenințări aeriene, inclusiv roiuri de drone care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, potrivit a doi diplomați NATO și unui oficial al Alianței, citat de POLITICO și preluat de News.ro.

După luni de negocieri, se așteaptă ca aliații să aprobe o nouă propunere până la summitul din 7-8 iulie, care i-ar oferi comandantului suprem al NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich (foto, articol), mai multă putere pentru a face față amenințărilor aeriene fără a mai solicita aprobarea formală a statelor membre.

În prezent, membrii NATO dictează regulile privind modul și locul în care pot fi utilizate anumite arme naționale. Conform noii propuneri, Grynkewich ar avea o mai mare flexibilitate în ceea ce privește transferul de resurse în cadrul alianței și stabilirea nivelurilor de alertă ale echipamentelor militare.

Amenințări tot mai frecvente pe flancul estic

Țările NATO s-au confruntat cu un număr tot mai mare de amenințări aeriene, printre care:

- Roiuri de drone care au pătruns în Polonia și România

- Încălcări ale spațiului aerian în Estonia

- Drone suspecte deasupra Letoniei

Incidentele au provocat pagube și răniți și au tulburat scena politică a țărilor din flancul estic. Lansarea rachetelor balistice iraniene către Turcia, la începutul acestui an, a conferit o urgență suplimentară discuției în favoarea adoptării unei abordări la nivel de alianță.

Integrarea apărării antirachetă cu misiunile de poliție aeriană

Propunerea ar integra oficial sistemele NATO de apărare antirachetă și antiaeriană cu misiunile de poliție aeriană executate de avioanele Alianței pe Flancul de Est și în alte zone, reconfigurându-le ca misiuni de apărare aeriană.

„Țările se îndreaptă întotdeauna către NATO atunci când o dronă intră în spațiul lor aerian”, a declarat oficialul NATO, dar alianța „are nevoie ca națiunile să se achite de partea lor” prin eliminarea restricțiilor.

„Rezervele” naționale, un mozaic de reguli diferite

Unii aliați NATO se plâng de mult timp că așa-numitele „rezerve” naționale creează un mozaic de reguli diferite în cadrul alianței și împiedică capacitatea lui Grynkewich de a elimina rapid amenințările aeriene.

Generalul Grynkewich și-a prezentat propunerile de sporire a flexibilității celor 32 de ambasadori ai țărilor NATO la începutul acestui an.