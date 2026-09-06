Guvernul premierului Giorgia Meloni a devenit, vineri, cel mai longeviv cabinet al Italiei după cel de-al Doilea Război Mondial, de la preluarea mandatului, în octombrie 2022.

Chiar dacă piața obligațiunilor a recompensat stabilitatea politică, iar deficitul guvernamental a scăzut semnificativ, foștii lideri ai țării spun că sunt necesare reforme pentru a stimula economia stagnată, arată CNBC.

„În acești ani am muncit pentru a crește ocuparea forței de muncă, a reduce șomajul, a sprijini familiile și afacerile, a consolida securitatea și a reda Italiei greutate și credibilitate pe scena internațională" a declarat Giorgia Meloni.

Fostul premier Paolo Gentiloni a comentat: „Schimbările frecvente de guvern devin normale în alte țări, iar stabilitatea devine normală în Italia. Este uimitor". Totodată, el a avertizat că „longevitatea nu este suficientă pentru un guvern", mai ales că economia a crescut cu doar 0,5% în 2025, sub media zonei euro (1,5%), iar șomajul în rândul tinerilor este de 18,9%.

Fostul premier Mario Monti a declarat că Meloni a rămas la putere pentru că este o „politiciană foarte inteligentă" și „pentru că nu a făcut prea multe". El a spus că Italia are nevoie de reforme structurale, inclusiv combaterea evaziunii fiscale și aplicarea legilor concurenței.

Fostul premier Enrico Letta a declarat că performanța economică „nu prea bună" și relațiile inter-europene tensionate afectează sentimentul față de Italia, în ciuda stabilității interne.

Deficitul bugetar al Italiei a scăzut de la 7,4% din PIB în 2023 la 3,1% în 2025, iar Comisia Europeană estimează o scădere la 2,9% în acest an.