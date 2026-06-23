Între timp, Statele Unite au suspendat temporar anumite sancțiuni permițând Iranului să vândă petrol în dolari americani, pentru prima dată, după mai multe decenii.

Pe de altă parte, după câteva zile relativ calme, Hezbollah a acuzat din nou Israelul de încălcarea armistițiului în Liban. Tiruri israeliene au ucis doi oameni.

Reporter: Dacă războiul cu Iranul riscă să provoace o depresiune economică mondială, așa cum ați menționat, sunteți dispus să riscați o catastrofă economică și să loviți din nou Iranul?

Donald Trump: O armă nucleară este o problemă mai gravă decât o depresiune economică. O armă nucleară ar provoca o depresiune economică mult mai rapid. Dacă Iranul nu își respectă acordul sau dacă nu se comportă corespunzător, voi face ceea ce trebuie să fac.

Teheranul a respins afirmația vicepreședintelui american JD Vance, care, după prima rundă de negocieri tehnice, în Elveția, a susținut că Iranul va permite revenirea inspectorilor nucleari în țară.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului: „Nu am avut nicio întâlnire cu directorul general al Agenției internaționale pentru energie atomică. Și nici nu avem în plan ca agenția să inspecteze pagubele suferite de instalațiile nucleare ale Iranului ca urmare a agresiunii militare americane și a regimului sionist”.

Însă, insistă președintele Trump, Iranul a acceptat "cel mai înalt nivel de inspecții nucleare pentru foarte mult timp în viitor. Președintele american afirmă că această măsură va asigura ceeea ce el numește "onestitate nucleară".

Dacă nu ar fi fost de acord cu asta, nu ar mai fi existat negocieri, transmite Trump, pe rețeaua lui de comunicare.

Pe de altă parte, principalul negociator iranian insistă:

Mohammad Bagher Qalibaf, negociatorul-șef al delegației iraniene și președintele Parlamentului iranian: „Strâmtoarea Ormuz va fi gestionată de Iran, prin propriile sale mecanisme”.

Cu toate acestea, Statele Unite au suspendat însă doar temporar - anumite sancțiuni, permițând Iranului să vândă petrol în dolari americani pentru prima dată după multe decenii. Este o derogare pentru 60 de zile, adică durata prevăzuta a negocierilor menite să ducă la un acord final de pace.

Iar în sudul Libanului, Hezbollah a denunțat încă o "încălcare flagrantă a armistițiului".

Potrivit agenției de presă libaneze, soldații israelieni au deschis focul asupra unor persoane aflate în apropierea unui buldozer care curăța un drum într-un cartier din Nabatieh.

Ivor Bennett, corepondent Sky News: „Aici, jumătate din acest bloc a fost distrusă, transformată într-un morman de dărmături. Iar Teheranul, în această dimineață, a repetat că astfel de lucruri rămân o linie roșie pentru Iran, în negocierile cu Statele Unite, pentru încheierea unui acord de pace. Fără alte bombardamente israeliene, nici la Beirut, nici în sudul Libanului”.

Nic Robertson, corespondent CNN: „În acest stadiu suntem în prezent: memorandumul de înțelegere a fost semnat săptămâna trecută, dar foarte puține lucruri concrete s-au întâmplat, de fapt, pentru ca situația să avanseze. Ambele părți transmit propriilor populații versiuni diferite ale situației. Vor exista în continuare diferențe de interpretare până când se va stabili clar ce este inclus și care sunt detaliile finale”.