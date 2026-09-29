El a spus că nu a participat la o discuţie în conducerea PNL privind posibilitatea de a sesiza CCR în cazul în care Guvernul pică şi preşedintele nu declanşează alegerile anticipate, însă nu o exclude, scrie Agerpres.

"Eu nu am participat la o asemenea discuţie, nu o exclud, dar nu am fost parte. (...) Eu nu am fost la ultimul BPN. (...) Nu cred că deocamdată s-a pus problema, o să aflu şi eu. Şi ţinem cont că o sesizare la Curtea Constituţională pe conflict de puteri poate să o facă preşedintele Senatului sau un ministru", a declarat Abrudean la Parlament.

Ce spune Abrudean despre alegerile anticipate

Întrebat dacă preşedintele ar trebui să dizolve Parlamentul sau să vină cu o nouă propunere de prim-ministru în cazul în care Guvernul Mureşan nu este votat miercuri în Parlament, Abrudean a răspuns: "Cred că preşedintele trebuie să ţină cont de realităţi şi de posibile majorităţi".

"În momentul de faţă, dacă mâine acest Guvern nu va trece, nu văd să existe o majoritate care să fie învestită pentru a forma un nou Guvern, cel puţin din declaraţii. Aşa că eu cred că preşedintele trebuie să ţină cont de aceste realităţi şi să facă ceea ce consideră necesar. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate nu trebuie excluse. Sunt un mecanism constituţional la îndemâna preşedintelui. Odată cu votul de mâine, dacă Guvernul va trece, lucrurile sunt clare, dacă nu va trece, sunt îndeplinite condiţiile, din punct de vedere constituţional, pentru a fi declanşate aceste alegeri. Evident decizia aparţine preşedintelui României", a precizat el.

În opinia sa, dintre "două rele", trebuie ales cel mai mic, crescând instabilitatea dacă nu există mecanisme prin care poate fi format un Guvern stabil.

"Sigur (alegerile anticipate - n.r.), ar însemna incertitudine, ar însemna instabilitate, dar, în acelaşi timp, dacă nu există mecanisme prin care poţi să formezi un Guvern stabil, asta ar duce la şi mai multă instabilitate, deci, până la urmă, trebuie aleasă calea cea mai bună pentru România. Din două rele, să-l alegi pe ăla mai mic. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv, teoretic cel puţin, problema unui viitor Guvern stabil care să-şi facă treaba pentru România într-o situaţie complicată şi de securitate, şi energetică, şi economică şi din toate punctele de vedere", a explicat preşedintele Senatului.

El a reiterat că, potrivit declaraţiilor publice, Guvernul Mureşan nu ar avea voturile necesare, dar rezultatul se va vedea la votul de miercuri din Parlament.

"Sigur că din declaraţiile publice, am spus-o ieri, aşa pare. Eu aştept să treacă votul de mâine, după ce vom vedea exact care este situaţia, vedem ce facem în continuare. Sigur că procedura presupune ca preşedintele să declanşeze alegeri anticipate sau să vină cu o nouă nominalizare. Este alegerea domniei sale. Din punctul nostru de vedere, vom vedea mâine rezultatul. Cred că ne-am achitat de această obligaţie, pe care aşa am considerat-o, am tratat-o cu seriozitate, am venit cu un guvern şi cu un program de guvernare în faţa Parlamentului, cu voturile pe care le avem deja, pe care ne bazăm, pe cele ale celor trei partide care fac parte din această coaliţie punctuală", a adăugat Abrudean.

Ce spune despre o posibilă majoritate PSD - AUR

Întrebat cum comentează faptul că s-ar contura o majoritate PSD - AUR, Abrudean a spus: "În general, majorităţile din declaraţii nu sunt aceleaşi cu cele de la vot, am constatat asta în scurta mea experienţă prin această clădire, aşa că, până nu vom constata că se întâmplă la vot această majoritate, nu vreau să comentez".

"Sigur, au mai fost situaţii punctuale în care PSD cu AUR au colaborat pe diverse proiecte, dar vom vedea dacă se întâmplă şi altceva. (...) Ne luăm puţin şi istoric, din declaraţiile liderilor PSD, care au exclus de fiecare dată până nu demult orice fel de coaliţie cu AUR şi orice fel de potenţială includere în guvern a AUR. Acum înţeleg că lucrurile nu mai sunt atât de ferme. Repet, vom vedea în momentul în care acest lucru se formalizează şi asta se va întâmpla la vot, nu doar în declaraţii", a subliniat el.

În privinţa voturilor pe care Guvernul Mureşan le-a strâns, Abrudean a susţinut că nu ar vrea să cuantifice numeric voturile "doar pe baza discuţiilor".

"Am văzut şi la precedentul Guvern, când toată lumea se lăuda cu 240 - 250 voturi şi au fost 180 şi ceva. Deci, vedem la vot cel mai sigur, ca să nu creăm aşteptări", a adăugat el.

Deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat, luni, că Partidul Naţional Liberal ia în considerare sesizarea Curţii Constituţionale pentru un conflict juridic de natură constituţională în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan nu trece în Parlament şi preşedintele ţării nu convoacă alegeri anticipate.

Plenul Parlamentului se va reuni miercuri pentru votul asupra programului şi listei Cabinetului condus de prim-ministrul desemnat Siegfried Mureşan.