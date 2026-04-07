Forțele speciale turce au fost văzute în zonă imediat după o serie de focuri de armă prelungite, scrie CNN.

Consulatul nu era deschis la momentul incidentului, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe israelian.

Ministrul turc al Justiției, Akin Gurlek, a postat pe X că a fost demarată o anchetă privind schimbul de focuri „în vecinătatea consulatului israelian situat în cartierul Beşiktaş din Istanbul”.

Consulatul se află la etajul 7 al unei clădiri din cartier.

Autoritățile israeliene au semnalat o creștere fără precedent a numărului de tentative de atacuri împotriva israelienilor și a evreilor din străinătate de la începutul conflictului cu Iranul.

Consiliul Național de Securitate al Israelului (NSC) a emis o avertizare de călătorie sporită înaintea sărbătorii Paștelui evreiesc, invocând o creștere semnificativă a amenințărilor din partea Iranului și a reprezentanților săi împotriva israelienilor și a obiectivelor evreiești din întreaga lume.

„Ne confruntăm cu un număr record de tentative de a le face rău israelienilor și evreilor din întreaga lume. Nici chiar cei mai vârstnici veterani nu-și amintesc de o astfel de amploare”, a declarat un oficial israelian din domeniul combaterii terorismului pentru CNN la sfârșitul lunii trecute.