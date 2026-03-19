Directorul general al CICR Pierre Krähenbühl a declarat presei, la Geneva, după ce s-a întors din Ucraina, că a fost „extrem de impresionat” în timpul vizitei sale în această ţară de „amploarea şi importanţa consecinţelor, atunci când sunt desfăşurate mijloace militare între state”.

CICR intermediază repatrierea cadavrelor între tabere

Astfel, a declarat el, „în fiecare lună, CICR participă la repatrierea a 1.000 de corpuri, în medie, între taberele rusă şi ucraineană”.

„Noi facilităm acest proces în calitate de intermediar neutru”, a precizat el.

Schimburile de prizonieri şi de cadavre sunt singurul rezultat concret al mai multor runde de negocieri directe între Kiev şi Moscova, organizate începând din 2025 la presiunile Statelor Unite.

Mii de corpuri neidentificate sunt păstrate în Ucraina

Krähenbühl a declarat că a vizitat, de partea ucraineană, unele dintre instituţiile medico-legale pe care CICR le susţine în această ţară.

Potrivit şefului CICR, „mii şi mii de corpuri neidentificate sunt păstrate acolo, iar personalul depune eforturi, zilnic, să le identifice şi apoi să dea răspunsuri familiilor profund agonizate”.

„Noi nu am văzut asemenea cifre, la o asemenea scară, în conflictele din ultimii ani”, a subliniat el.

El a subliniat că multe dintre aceste cadavre sunt ale unor militari, „ceea ce este diferit faţă de multe alte conflicte”, în care civilii plătesc un tribut mare.

„Acesta este un element foarte frapant”, în opinia sa.

Invazia rusă la scară mare a Ucrainei, lansată în februarie 2022, este cel mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial, soldat cu sute de mii de morţi în ambele ţări, potrivit unor estimări.