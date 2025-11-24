Scene de groază la Tokyo: o maşină a intrat într-o mulţime de pietoni. Sunt mai multe victime

24-11-2025 | 11:39
Tokyo-masina

Cel puţin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite, dintre care una grav, luni, la Tokyo, după o maşină a intrat într-o mulţime de pietoni, a anunţat poliţia niponă, citată de agenţiile de presă EFE şi Xinhua.

Vlad Dobrea

Potrivit poliţiei, autoturismul fusese furat de la un dealer auto din apropiere, iar şoferul a încercat să-l abandoneze şi să fugă pe jos după accident, dar a fost prins ulterior.

În prezent, poliţia investighează incidentul drept un caz legat de furtul autoturismului.

Un bărbat de 80 de ani a decedat, potrivit postului de televiziune japonez NHK, după ce a fost lovit de vehicul în cartierul Adachi din capitală niponă în jurul orei locale 12:30 (3:30 GMT). O altă victimă, o femeie în vârstă de aproximativ 20 de ani a fost grav rănită şi se află în comă, a adăugat postul de televiziune, în timp ce alte nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

"Am văzut cum o persoană lovită de maşină a fost aruncată în aer. Maşina părea să circule în linie dreaptă, fără să devieze, mi s-a părut că mergea cu o viteză considerabilă chiar şi pe trotuar", a declarat un martor citat de NHK.

friedrich merz si zelenski
Friedrich Merz, sceptic că planul lui Trump pentru Ucraina poate fi finalizat până joi: „Suntem încă departe”

La 1 ianuarie 2019, nouă persoane au fost rănite la Tokyo după ce un vehicul condus de un tânăr, care a declarat că a acţionat în mod deliberat pentru a protesta împotriva pedepsei cu moartea, a intrat într-o zonă pietonală. Autorul accidentului intenţiona iniţial să stropească cu kerosen şi să incendieze mulţimea adunată la un popular sanctuar din apropiere. 

Sursa: Agerpres

Merz se declară ”sceptic” cu privire la şansele unui acord privind Ucraina până joi, aşa cum vrea Trump. El respinge revenirea Rusiei într-un G8. ”Nu observ o voinţă de a reprimi Rusia în acest cerc

