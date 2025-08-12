Scandal la Paris: Doi tineri au urinat pe o femeie însărcinată și copiii ei fără adăpost. O anchetă este în desfășurare

Stiri externe
12-08-2025 | 22:14
Poliție Paris
Getty Images

Parchetul din paris a deschis o anchetă cu privire la violenţe în grup după ce doi bărbaţi au urinat pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copii acesteia în timp ce dormeau în weekend în faţa Primăriei Parisului.

autor
Vlad Dobrea

Doi bărbaţi în vârstă de 20 de ani au urinat pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copii acesteia, duminică, spre ora locală 1.00 (2.00, ora României).

Familia dormea în faţa Primăriei Parisului, în cadrul unei mobilizări lansate la 5 august de către Asociaţia Utopia 56, care ajută persoane exilate.

Asociaţia a denunţat imediat aceste fapte.

Parchetul din Paris a confirmat deschiderea unei anchete cu privire la violenţe în grup, potrivit Le Parisien.

Câteva sute de persoane - migranţi fără adăpost -, mai ales femei singure cu copii şi taţi - îşi petreceau noaptea în faţa sediului primăriei, în noaptea în care au avut loc faptele, din cauza lipsei de locuri în structuri de găzduire de urgenţă.

În urma gestului lor, cei doi bărbaţi au fugit, la venirea unui voluntar.

Unul dintre bărbaţi a fost însă reţinut de către poliţie.

Coordonatorul Utopia 56 a denunţat un gest ”premeditat” şi odios.

El a făcut o legătură în această faptă şi o multiplicare a unor mesaje rasiste provenind de la extrema dreaptă şi vizând persoanele de la faţa locului.

”Având în vedere mărturiile şi tensiunea resimţite pe teren, este evident că există o legătură între această atmosferă şi faptele” de duminică, denunţa coordonatorul.

Utopia 56 a depus o plângere şi a sesizat procurorul Republicii din Paris.

Femeia traumatizată nu a depus plângere pentru a nu-şi crea ”probleme în plus”.

Mai mulţi lideri politici au denunţat acest ”act de cruzime”, ca deputatul Aymeric Caron, din REV-LFI, şi fosta eurodeputată ecologistă Karima Delli.

Senatorul comunist din Paris an Brossat l-a sesizat pe procuror în baza Articolului 40 din Codul de Procedură Penală.

”Lepra rasistă contaminează totul”, şi-a exprimat el indignarea pe X.

Mobilizarea în faţa Primăriei Parisului s-a încheiat marţi dimineaţa, printr-o evacuare.

Unele persoane fără adăpost au fost conduse în afara Île-de-France.

Sursa: News.ro

Etichete: ancheta, paris, imigranti,

Dată publicare: 12-08-2025 22:14

