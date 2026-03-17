Scandal într-un orășel din Marea Britanie. Nomazii au distrus un cartier de lux și au furat apă de la locuitori

Locuitorii susțin că în tabăra nomazilor se aprind în mod regulat focuri care eliberează fum nociv în localitatea din apropiere, iar zeci de vehicule abandonate au fost lăsate să putrezească pe câmpuri, scrie The Sun.

Inițial, locuitorii din cartierul privat au spus că au fost abordați de nomazi după ce aceștia au cumpărat terenul. Când rulotele au fost mutate pe teren, după vânzare, localnicii spun că au fost întrebați dacă pot asigura accesul la rețeaua de apă și electricitate a orașului.

Când nomazilor li s-a refuzat, susțin locuitorii, aceștia au accesat pur și simplu utilitățile, conectându-se, se pare, la rețeaua de apă cu ajutorul unor mici țevi de plastic.

La scurt timp după ce s-au stabilit pe teren, în urmă cu aproximativ patru luni, nomazii ar fi așezat materiale dure pe un câmp situat chiar la marginea comunității.

Câmpurile pe care le-au achiziționat ar fi fost nivelate pentru a face loc rulotelor, iar apoi s-a așezat un strat de pavaj dur pentru a permite amplasarea caselor mobile.

În ciuda somațiilor de încetare a lucrărilor emise de autoritățile locale, lucrările ar fi continuat pe câmpuri, care acum par să fi rămas complet lipsite de iarbă.