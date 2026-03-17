Scandal într-un orășel din Marea Britanie. Nomazii au distrus un cartier de lux și au furat apă de la locuitori

Locuitorii din liniștitul orășel Maidenhatch, din Berkshire, afirmă că nomazii le-au făcut viața de nesuportat, iar poliția nu le-a oferit prea mult ajutor.
Locuitorii susțin că în tabăra nomazilor se aprind în mod regulat focuri care eliberează fum nociv în localitatea din apropiere, iar zeci de vehicule abandonate au fost lăsate să putrezească pe câmpuri, scrie The Sun.
Inițial, locuitorii din cartierul privat au spus că au fost abordați de nomazi după ce aceștia au cumpărat terenul. Când rulotele au fost mutate pe teren, după vânzare, localnicii spun că au fost întrebați dacă pot asigura accesul la rețeaua de apă și electricitate a orașului.
Când nomazilor li s-a refuzat, susțin locuitorii, aceștia au accesat pur și simplu utilitățile, conectându-se, se pare, la rețeaua de apă cu ajutorul unor mici țevi de plastic.
La scurt timp după ce s-au stabilit pe teren, în urmă cu aproximativ patru luni, nomazii ar fi așezat materiale dure pe un câmp situat chiar la marginea comunității.
Câmpurile pe care le-au achiziționat ar fi fost nivelate pentru a face loc rulotelor, iar apoi s-a așezat un strat de pavaj dur pentru a permite amplasarea caselor mobile.
În ciuda somațiilor de încetare a lucrărilor emise de autoritățile locale, lucrările ar fi continuat pe câmpuri, care acum par să fi rămas complet lipsite de iarbă.
Locuitorii reclamă poluarea și mirosul
Recent, se pare că nomazii s-au conectat la rețeaua locală privată de alimentare cu apă, pentru care plătesc locuitorii, pentru a-și alimenta rulotele.
Locuitorii susțin că au sunat la poliție, dar nu s-a întreprins nimic pentru a opri lucrările de construcție de pe șantier.
Proprietarii de case spun acum că se simt „amenințați” de comportamentul nomazilor, după ce îngrijorările lor au fost complet ignorate.
Locuitorii au afirmat, de asemenea, că unul dintre terenuri, situat lângă casele lor în valoare de milioane de lire sterline, a fost transformat într-un depozit de fier vechi pentru mașini abandonate.
Locuitorii spun că regulamentele consiliului local interzic utilizarea terenului pentru construirea sau depozitarea de mașini.
Acum, spun locuitorii, nomazii ard deșeuri pe teren, creând un miros insuportabil. Se pare că plasticul, lemnul și alte deșeuri sunt arse în mod regulat, iar fumul rânced se răspândește în orașul din mediul rural.
Autoritățile au emis notificări de oprire
Locuitorii din Maidenhatch au încercat să ia legătura cu poliția și cu autoritățile locale, dar, potrivit acestora, plângerile lor au rămas fără ecou.
Locuitorii au adăugat că „mizeria și mirosul sunt insuportabile”. Se pare că au fost exprimate îngrijorări cu privire la faptul dacă nomazii vor părăsi locul, iar localnicii se tem că terenul ar putea fi acum ținut ca monedă de schimb.
Consiliul West Berkshire a emis o „notificare de oprire temporară” către nomazi, cerându-le să înceteze orice dezvoltare a terenului.
Documentul, care a fost afișat la intrarea în câmpuri, avertizează că staționarea rulotelor pe teren în scopuri rezidențiale este interzisă.
De asemenea, se menționează încălcări ale normelor de urbanism, printre care „depozitarea de materiale dure pentru a crea o suprafață dură” și facilitarea unei „schimbări semnificative a destinației terenului”.
