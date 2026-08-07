Incidentul a pornit de la lipsa de documentare a unor funcţionari privind politica externă a Republicii Moldova faţă de regimul taliban, a explicat Maia Sandu, joi, într-o emisiune la Jurnal TV, relatează NewsMaker.

„Din informaţiile pe care le am la moment, un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii nu s-a documentat care este politica statului Republica Moldova în raport cu regimul din Afganistan şi asta este un lucru ciudat. Pe de altă parte, nişte funcţionari de la Ministerul de Externe, în momentul în care a venit o solicitare oficială de la alt minister, chiar dacă procedurile nu le cereau să consulte, şi-au imaginat că această solicitare mai ciudată este totuşi susţinută, confirmată de un om cu demnitate publică, de un secretar de stat. La alte persoane, această informaţie nu a ajuns. Şi iată s-a întâmplat acest incident. E adevărat, este ruşinos că oameni cu funcţii destul de înalte în stat nu se documentează despre care este politica ţării în raport cu o ţară sau alta. (…) Se pare că nu toată lumea citeşte politică externă”, a declarat Maia Sandu în emisiunea „Cabinetul din umbră”.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, luni, vizita unei delegaţii a Ministerului Agriculturii al Afganistanului, controlat de talibani, la Chişinău. MAE a precizat în comunicatul emis că membrii delegaţiei au primit vize de intrare în Republica Moldova, iar vizita a fost iniţiată în urma unor discuţii dintre producători agricoli locali şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, ţară care se confruntă cu o situaţie gravă de insecuritate alimentară. Totodată, MAE a precizat că membrii delegaţiei nu figurează pe listele de sancţiuni internaţionale şi că autorităţile moldoveneşti nu vor avea întâlniri oficiale cu aceştia.

Secretarul de stat din Ministerului Agriculturii de la Chişinău, Vasile Şarban, a declarat, pe de altă parte, că vizita delegaţiei din Afganistan în Republica Moldova a pornit de la solicitarea unui agent economic moldovean care produce produse de uz fitosanitar şi intenţiona să-şi extindă exporturile pe piaţa afgană.

La rândul său, Guvernul a dat asigurări că Republica Moldova respectă cu stricteţe regimurile internaţionale de sancţiuni şi nu recunoaşte guvernarea talibană din Afganistan. Purtătorul de cuvânt al Executivului de la Chişinău a anunţat că autorităţile au dispus o anchetă şi verificarea circumstanţelor în care au fost emise invitaţia şi vizele de intrare, „după care va lua măsurile care se impun”.

Într-o primă reacţie, premierul Vasile Tofan a calificat situaţia drept „jenantă şi inacceptabilă” şi a anunţat că Guvernul va revizui inclusiv mecanismul de consultare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate.

Talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului în august 2021, odată cu retragerea Statelor Unite, şi conduc ţara printr-un regim care nu este recunoscut oficial de majoritatea statelor lumii. Autorităţile talibane sunt criticate pe plan internaţional pentru restrângerea drepturilor femeilor şi fetelor, inclusiv prin limitarea accesului la educaţie şi muncă. Republica Moldova nu recunoaşte guvernarea talibană.