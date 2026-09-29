Liderul Rassemblement National (RN) afirmă că articolul reprezintă o încercare de a „destabiliza” campania electorală în perspectiva alegerilor de anul viitor, relatează AFP şi Reuters.

Mediapart a publicat luni mesaje antisemite din 2013 atribuite lui Jordan Bardella, pe atunci un tânăr militant al Frontului Naţional. Preşedintele RN contestă „în mod formal” aceste acuzaţii, vorbind despre „falsuri grosolane”, în timp ce Marine Le Pen, candidata partidului la Preşedinţia Franţei, denunţă „o campanie de denigrare”.

Această anchetă se bazează pe mesaje private, pe care Mediapart susţine că le-a putut autentifica, care ar fi fost scrise de Jordan Bardella în vara anului 2013, când avea între 17 şi 18 ani.

Aceste schimburi de mesaje, ale căror destinatar(i) nu sunt precizaţi de publicaţie, redau mai multe afirmaţii antisemite.

„Evreul trebuie să domine celelalte popoare, să le zdrobească şi să le jefuiască; un sionist este în mod inevitabil evreu, şi asta până în străfundul sufletului”, ar fi scris viitorul preşedinte al RN.

Militantul, care se alăturase partidului de extremă dreaptă cu un an şi jumătate în urmă, ar fi adăugat: „Şi asta vor ei, o Nouă Ordine Mondială dominată de Israel, cu Ierusalimul, desigur, drept capitală”.

În alte mesaje, el ar viza direct anumite personalităţi, precum Pierre Moscovici, pe atunci ministru al economiei în guvernul lui François Hollande, care ar dori să „salveze întreprinderile” pentru „a-l răzbuna pe Moise”.

„Toate băncile sunt deţinute de evrei”, ar mai fi scris el.

Totodată, el şi-ar fi manifestat sprijinul faţă de Dieudonné, comediantul condamnat deja la acea vreme pentru incitare la ură, care „duce o adevărată luptă ideologică”, potrivit declaraţiilor redate de Mediapart.

Jordan Bardella, desemnat să devină prim-ministru al lui Marine Le Pen în cazul unei victorii a RN la alegerile prezidenţiale, a negat aceste afirmaţii în faţa presei. „Faptul că nu eram militant activ în cadrul Frontului Naţional în vara anului 2013 şi că eram încă minor ar trebui să vă alerteze cu privire la caracterul mincinos al acestor «surse»”, a declarat el. „Este vorba, în mod inevitabil, de falsuri grosolane”, susţine el.

„Contest în mod formal acuzaţiile aduse la adresa mea de către Mediapart, care îmi atribuie declaraţii delirante şi antisemite”, a reacţionat el ulterior pe X, afirmând că şi-a însărcinat avocatul să iniţieze „procedurile necesare”.

„MANEVRĂ MURDARĂ”

Marine Le Pen, care se află în fruntea sondajelor în cursa pentru Elysée, a denunţat „un fals”, „o manevră murdară de care Mediapart este conştientă”.

Rassemblement National urmăreşte o strategie de „dedemonizare” de când, în 2011, Marine Le Pen a preluat conducerea partidului de la tatăl său, Jean-Marie Le Pen, cunoscut pentru declaraţiile sale negationiste care i-au adus mai multe condamnări.

Cât despre Jordan Bardella, acesta a fost, în martie 2025, primul lider al acestui partid invitat oficial de guvernul israelian să vină în Israel pentru o conferinţă privind lupta împotriva antisemitismului.

Ministrul responsabil cu combaterea discriminărilor, Aurore Bergé, a declarat că „aceste scrieri, dacă se dovedesc a fi adevărate, sunt extrem de grave”. „Caracterul lor antisemit şi complotist reaminteşte celor care ar dori să uite natura profundă a extremei drepte”, a declarat ea.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a scris într-o postare pe platforma de socializare X: „Pentru toţi cei cu memoria scurtă: antisemitismul nu este doar o apariţie trecătoare pentru RN; este însăşi istoria acestui partid. Aceasta este adevărata faţă a extremei drepte”.

În tabăra de stânga, reacţiile au fost şi mai vehemente. „Trebuie să demisioneze din toate funcţiile pe care le deţine”, a cerut şefa ecologiştilor, Marine Tondelier, denunţând „un antisemit obsedat”.

Deputaţii ecologişti au anunţat că vor sesiza justiţia – printr-o sesizare în temeiul articolului 40 din Codul de procedură penală – cu privire la fapte care, dacă se confirmă, ar putea constitui o infracţiune cu caracter antisemit.

Liderul LFI (extrema stângă), Jean-Luc Mélenchon, el însuşi acuzat de ambiguitate în ceea ce priveşte antisemitismul, a condamnat „în mod oficial” aceste declaraţii care „se încadrează în teoria conspiraţiei şi în cel mai absurd antisemitism, dacă într-adevăr (Jordan Bardella, n.r.) le-a rostit”.

„Copiii spirituali ai lui Le Pen nu se vor schimba niciodată. De la FN, fondat de membri ai Waffen-SS, până la RN de astăzi, vor rămâne aceiaşi: antisemiti, rasişti, adepţi ai teoriilor conspiraţiei”, a comentat comunistul Fabien Roussel.

TÂNĂRUL BARDELLA

Jordan Bardella s-a înscris în Frontul Naţional (FN) în 2012, imediat după o dezbatere între Marine Le Pen şi Jean-Luc Mélenchon. La 18 ani, a devenit responsabil al federaţiei 93 a FN, înainte de ascensiunea sa fulminantă până la conducerea partidului – redenumit între timp Rassemblement National.

O parte a anchetei realizate de Mediapart evidenţiază, de asemenea, o „fascinaţie” pe care tânărul militant ar fi avut-o pentru Alain Soral, ideologul antisemit care şi-a rupt legăturile cu FN în 2009.

Patru ani mai târziu, în aceleaşi conversaţii, Jordan Bardella ar fi scris despre eseistul, deja condamnat pentru defăimare rasială şi incitare la ură: „analizele sale sunt corecte, deoarece totul se confirmă în realitate”.

Acum, la numai 31 de ani, Bardella conduce partidul de extremă dreapta care încearcă să-şi şteargă imaginea rasistă şi să stabilească legături strânse cu Israelul.

Mediapart spune că a analizat zeci de mesaje private din perioada 2013-2015 - primii ani ai carierei lui Bardella în cadrul Frontului Naţional, predecesorul RN - care, potrivit publicaţiei, arătau un tipar de retorică antisemită şi conspiraţionistă. Publicaţia de stânga, care are o lungă istorie în dezvăluirea scandalurilor politice din Franţa, a declarat că a verificat independent autenticitatea mesajelor private. Mediapart a precizat că s-a bazat şi pe mărturii directe ale unor foşti colegi de partid, pe care i-a identificat prin prenume şi iniţiala numelui de familie.

În cadrul unei intervenţii la postul de televiziune CNews, Bardella a declarat: „Aceste afirmaţii sunt complet delirante. Nu sunt ale mele”. El a adăugat: „Există în mod clar o încercare de a destabiliza campania, întâmplător, cu doar câteva luni înaintea unor alegeri în care conducem în sondaje. Din nou, cred că poporul francez nu se lasă păcălit. Oamenii văd că se face totul pentru a ne submina”.

Bardella a devenit figura reprezentativă a efortului depus de RN de-a lungul unui deceniu pentru a-şi normaliza, imaginea. El a fost candidatul prezidenţial de facto al partidului până în iulie, când o curte de apel i-a permis lui Le Pen să ocupe o funcţie aleasă, după o condamnare pentru deturnare de fonduri.

Un sondaj realizat luni a arătat că ea ar ocupa primul loc în primul tur al alegerilor din aprilie viitor şi că i-ar învinge atât pe candidaţii de stânga, cât şi pe cei de centru în turul doi din mai.

O serie de comentarii antisemite, islamofobe şi rasiste ale unor candidaţi ai RN au zădărnicit speranţele partidului de a obţine o majoritate parlamentară la alegerile legislative din Franţa din 2024. Bardella s-a angajat atunci să evite astfel de „greşeli de selecţie” în viitor, eliminând sistematic orice candidat cu un istoric de declaraţii toxice.