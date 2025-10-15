Scandal în forțele de ordine britanice: sute de polițiști excluși, inclusiv pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor

15-10-2025 | 07:15
Numărul poliţiştilor concediaţi şi excluşi din forţele de poliţie din Anglia şi Ţara Galilor a crescut în ultimul an cu 24%, arată datele furnizate de Colegiul de Poliţie, 21 de agenţi fiind concediaţi pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor.

Cifrele furnizate de Colegiul de Poliţie arată că 735 de poliţişti au fost interzişi să se întoarcă la serviciu în anul care s-a încheiat la sfârşitul lunii martie, comparativ cu 593 în anul precedent - o creştere de 24%.

Aceasta înseamnă că, în medie, peste doi ofiţeri au fost adăugaţi pe lista celor excluşi în fiecare zi.

Cele mai frecvente motive pentru concedieri au fost necinstea (126 de cazuri), comportamentul discriminatoriu (95), accesul ilegal sau divulgarea de informaţii (82), comunicarea inadecvată (81) şi infracţiunile sexuale sau comportamentul necorespunzător (72).

Infracţiunile sexuale împotriva copiilor au fost implicate în 21 de cazuri, în timp ce abuzul de funcţie în scopuri sexuale a fost menţionat ca unul sau mai multe dintre motivele pentru 31 de concedieri.

Care forţe de poliţie au interzis accesul celui mai mare număr de ofiţeri?

 

Poliţia Metropolitană a înregistrat cel mai mare număr de concedieri în ultimul an, cu 183 dintr-un efectiv de 33.293.

Aceasta a fost urmată de Poliţia din Greater Manchester (43 din 8.112 ofiţeri), Poliţia din Thames Valley (40 din 5.000) şi Poliţia din West Midlands (37 din 7.991).

Conform datelor din martie, în cele 43 de forţe regionale din Anglia şi Ţara Galilor erau angajaţi 146.442 de ofiţeri de poliţie echivalenţi cu normă întreagă.

Deşi majoritatea celor 735 de ofiţeri adăugaţi pe lista celor excluşi anul trecut erau agenţi de poliţie (640), printre cei excluşi se aflau şi doi superintendenţi şefi şi un ofiţer şef.

Ofiţerii care au comis infracţiuni ”identificaţi rapid”

 

Cifrele Colegiului de Poliţie arată, de asemenea, că 280 de membri ai personalului poliţiei şi 31 de agenţi speciali au fost incluşi pe listă, în creştere de la 233, respectiv 29.

”Aceste cifre arată efortul hotărât şi susţinut al forţelor de poliţie de a elimina din poliţie ofiţerii al căror comportament nu corespunde standardelor înalte pe care noi şi publicul le aşteptăm de la ei”, a declarat Tom Harding, directorul Departamentului de standarde operaţionale al Colegiului de Poliţie.

ACC Harding a afirmat că forţele de poliţie ”identifică şi tratează rapid comportamentul inacceptabil al ofiţerilor şi personalului”, asigurând publicul că cei incluşi pe lista interzisă nu vor mai lucra niciodată în poliţie.

”Mesajul este clar: sistemul nostru de poliţie se bazează pe respectarea codului nostru de etică, pe curaj, respect, empatie şi serviciu public, iar în cadrul serviciului nostru de poliţie nu este loc pentru nimeni al cărui comportament contravine acestor valori”, a adăugat el.

De la introducerea sa în decembrie 2017, 2.834 de ofiţeri, 223 de poliţişti speciali şi 1.268 de membri ai personalului poliţiei au fost adăugaţi pe lista persoanelor interzise.

Sursa: News.ro

