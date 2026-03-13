„Rezervele noastre sunt neatinse, dar războiul din Orientul Mijlociu şi informaţiile despre posibile penurii i-au făcut pe consumatori să cumpere mai mult decât au nevoie", a explicat Manoj Kumar Thakur, purtător de cuvânt al Nepal Oil Corporation.

Ca şi în India, multe gospodării şi restaurante folosesc pentru gătit gaz la butelie. Energia electrică a nepalezilor este asigurată de hidrocentralele de pe râurile care izvorăsc în Munţii Himalaya, dar hidrocarburile se importă din India.

La rândul său, aceasta aduce 90% din gazele naturale lichefiate (GNL) importate prin Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent de războiul Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

India a restricţionat deja distribuţia de GNL; mai sunt aprovizionate doar sectoare vitale cum ar fi gospodăriile, transporturile şi spitalele.

Premierul indian Narendra Modi a discutat joi cu preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, căruia i-a reamintit că prioritatea absolută a Indiei este în continuare „fluxul neîngrădit de produse şi energie".