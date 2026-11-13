Primul studiu cuprinzător de acest fel privind Bundeswehr, realizat de Centrul pentru Istorie Militară și Științe Sociale din Potsdam și publicat săptămâna aceasta, apare într-un moment în care armata germană încearcă să atragă noi recruți, ca răspuns la amenințările globale, relatează news.ro, care citează The Guardian.

Peste 60% dintre femeile din armată au fost hărțuite

Studiul a constatat că peste 60% dintre femeile din armată au declarat că s-au confruntat cu o formă de hărțuire sau abuz sexual în timpul serviciului, de la remarci cu conținut sexual explicit și ritualuri umilitoare până la violență sexuală.

Aproape 40% dintre cele 4.000 de femei care au răspuns la sondaj au declarat că au fost ținta unor comentarii sugestive și remarci cu tentă sexuală, în timp ce 15% au raportat că au fost hărțuite prin intermediul unor fotografii realizate cu telefoane mobile fără consimțământul lor și, în unele cazuri, modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Puțin peste 8% au declarat că au fost agresate fizic, iar 2% au afirmat că au fost victime ale violenței sexuale.

Aproximativ 19% dintre bărbații din armată s-au confruntat cu forme similare de comportament sexual abuziv, în timp ce militarii non-binari sau homosexuali au fost afectați în mod disproporționat, potrivit studiului.

Boris Pistorius: „Cifrele sunt inacceptabile”

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a calificat aceste cifre drept „inacceptabile”, în special în cazul unei armate care încearcă să își mărească semnificativ efectivele.

Bundeswehr a investit miliarde pentru a-și consolida atât personalul, cât și dotările. Conducerea armatei și-a stabilit obiectivul de a ajunge la 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști până în 2035, în speranța că va putea evita introducerea serviciului militar obligatoriu.

Boris Pistorius a declarat că a fost impresionat de constatarea potrivit căreia femeile din unitățile militare în care proporția personalului feminin este mai mare sunt afectate mai rar de astfel de comportamente, ceea ce, în opinia sa, „pledează pentru recrutarea mai multor femei în Bundeswehr”.

Ministrul a dezvăluit că unii colegi l-au sfătuit să renunțe la studiu, de teamă că acesta ar putea afecta reputația armatei.

A proceda astfel ar echivala însă cu „a închide ochii”, a afirmat el, subliniind că, pe termen lung, acest lucru ar provoca prejudicii și mai mari Bundeswehr.

Pistorius a adăugat că studiul va fi repetat anual.

„În Bundeswehr se aplică toleranță zero față de hărțuirea sexuală”, a declarat ministrul.

Victimele se tem să raporteze abuzurile

Pistorius și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu reticența ridicată a victimelor de a raporta incidentele.

Aproximativ o treime dintre persoanele chestionate au declarat că nu au raportat sau nu ar raporta astfel de incidente din cauza lipsei de încredere în modul în care superiorii lor ar gestiona situația.

Înainte de publicarea rezultatelor studiului, Pistorius a înființat luna aceasta o linie telefonică de asistență destinată personalului militar, denumită HELP, care urmează să funcționeze permanent, 24 de ore din 24.

Ministrul a declarat că, pe viitor, persoanele care depun plângeri ar trebui să primească mai multe informații despre stadiul procedurilor, după ce victimele au semnalat că sunt adesea lăsate fără informații, deși li se cere să își continue serviciul militar.

Ministerul Apărării a precizat că, dintre cei 45.000 de militari activi sau foști membri ai forțelor armate contactați pentru a participa la sondaj, 18% au răspuns.

Instituția a afirmat că analiza sa arată că rezultatele sunt, cu toate acestea, reprezentative.