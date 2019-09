Saudiții au executat 134 de oameni în 2019. Printre metode, decapitarea și crucificarea

Numărul execuțiilor din Arabia Saudită a crescut chiar în contextul în care prințul moștenitor Mohammed bin Salman și-a asumat angajamentul de a reduce numărul de pedepse cu moartea, precizează The Sun.

Un raport prezentat la Geneva, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, a arătat că încă 24 de persoane sunt în „pericolul iminent” de a fi executate. Printre ele sunt trei copii, importanți politicieni care i se opun prințului moștenitor, clerici și militanți pentru drepturile omului.

Cel puțin șase adolescenți au fost executați în acest an, după ce au fost arestați pentru presupuse infracțiuni pe care le-ar fi comis când erau copii. De asemenea, au mai fost executate trei femei considerate vinovate de infracțiuni legate de traficul de droguri, infracțiuni care în alte zone ale lumii erau considerate de o gravitate minoră. Cel puțin 58 dintre persoanele executate erau străini, majoritatea fiind acuzați că au răspândit credințele șiite. În rândul acestora se aflau 21 de pakistanezi, 15 yemeniți, cinci sirieni și patru egipteni.

