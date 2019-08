A pierdut custodia fiicei deoarece e „prea occidentală”. Drama unei mame în Arabia Saudită

O femeie din Statele Unite care s-a mutat în Arabia Saudită pentru a preda la o universitate a pierdut custodia fiicei ei în vârstă de patru ani, pe motiv că „e prea occidentală” și „nu e obișnuită cu islamul”.

Bethany Vierra, în vârstă de 32 de ani, a plecat în Arabia Saudită în 2011, s-a căsătorit acolo și a devenit mamă. S-a ajuns la divorț însă, femeia acuzând că partenerul ei a devenit dependent de droguri și o abuzează verbal.

Bethany a pierdut custodia micuței Zaina, după ce un judecător saudit a considerat că tânăra e „prea occidentală să crească un copil”, notează Daily Mail.

„Mama nu e familiarizată cu islamul, e o străină în această țară și continuă să îmbrățișeze obiceiurile și tradițiile locului în care a crescut. Nu trebuie să expunem fetița acestor obiceiuri și tradiții, mai ales la această vârstă fragedă”, a susținut judecătorul Abdul-Ellah ibn Mohammed al-Tuwaijri, în iulie, potrivit CNN.

Fata a ajuns în grija bunicii din partea tatălui. El stă în aceeași casă cu bătrâna, lucru care nu i s-a părut ciudat judecătorului: „Faptul că bărbatul locuiește cu mama lui probabil e un lucru temporar, dat fiind că, se știe, e în natura bărbaților să nu stea acasă și să nu-și îndeplinească ei înșiși rolurile de părinți”.

Decizia judecătorului, însă, nu este definitivă, iar duminică este ultima zi în care femeia de origine americană poate contesta sentința. Deocamdată, Zaina încă este în grija ei.

Avocații fostului ei soț au susținut în fața instanței că femeia nu trebuie să crească fata deoarece conturile ei de pe rețelele sociale sunt „pline de nuditate și multe lucruri și acțiuni contrare religiei noastre, obiceiurilor și tradițiilor”.

În pledoaria lor, avocații au mai susținut că Bethany Vierra a participat la Burning Man, un festival ce are loc anual la Black Rock City, un oraș construit temporar în statul American Nevada: „e cel mai ciudat festival din lume, unde participanții poartă faine ciudate, dansează toată noaptea înconjurați de oameni care nu poartă decât încălțări din blană, beau droguri (SIC!) și băuturi reci”.

În schimb, americanca susține că soțul ei era dependent de droguri și o abuza verbal. El a negat categoric acuzațiile.

Părinții lui Bethany Vierra se tem că nu o vor mai vedea niciodată. Ei s-au plâns că femeii i s-a interzis să părăsească teritoriul Arabiei Saudite vreme de 10 ani, deși nu i s-a dat niciun motiv.

În această țară, declarația unei femei în fața instanței valorează doar jumătate din cea a bărbatului.

„În instanță, ea e tratată ca un copil, ca un minor”, s-a plâns mama lui Bethany, Kathy.

Tatăl fetei, Myron, a precizat că ea e decisă să lupte pentru custodia fiicei ei: „Bethany nu va ceda, pentru că e fata ei. Suntem conștienți că s-ar putea să-și piardă viața dacă face asta sau că s-ar putea să n-o mai vedem vreodată. Ne iubim nepoata. Cred că marea noastră temere e că n-o s-o mai vedem niciodată”.

Un oficial al Departamentului de Stat american a susținut că este la curent cu acest caz, dar nu poate da mai multe amănunte din rațiuni de confidențialitate. A precizat, totuși, că „americanii aflați în străinătate trebuie să se supună legilor locale”.

