Prețul petrolului a explodat după atacul cu drone asupra rafinăriilor din Arabia Saudită

La deschiderea ședinței, cotaţia barilului de petrol Brent a crescut cu 19%, ajungând la 71.95 de dolari, iar cotatia petrolului american WTI (West Texas Intermediate) a crescut cu 15%, ajungând la 63.34 de dolari, informează BBC.

Valorile au mai scăzut puțin după ce președintele american Donald Trump a autorizat eliberarea în piață de reserve americane, pentru a asigura oferta de petrol.

Ar putea dura chiar săptămâni până când facilitățile saudite atacate de drone ar putea fi din nou funcționale.

„Distrugerile provocate facilităților din Abqaiq și Khurais sunt importante, ar putea durea săptămâni până când aprovizionarea ar putea fi reluată”, a anunțat Abhishek Kumar, director de analiză la Interfax Energy, Londra.

Atacul, revendicat de rebelii yemeniţi Houthi, a determinat întreruperea producţiei a 5,7 milioane de barili de ţiţei, circa 50% din producţia totală a gigantului saudit Aramco, a anunțat ministrul saudit al energiei, prinţul Abdulaziz bin Salman.

Preşedintele american, Donald Trump, a condamnat sâmbătă atacul cu drone, în cursul unei discuţii telefonice cu prinţul moştenitor saudit, Mohammad bin Salman.

Secretarul American de stat, Mike Pompeo, a susținut că Iranul se află în spatele acestui atac.

„Iranul a lansat un atac fără precedent împotriva aprovizionării energetice mondiale. Îndemnăm toate ţările să condamne public şi fără echivoc atacurile Iranului. Statele Unite vor acţiona cu partenerii şi aliaţii noştri pentru a asigura aprovizionarea pieţelor energetice şi pentru ca Iranul să dea socoteală pentru agresiunea sa”, a scris, pe Twitter, șeful diplomației americane.

We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression

Ulterior, Donald Trump a anunțat, pe aceeași rețea socială, că SUA știu cine este răspunzător și că sunt pregătite, dar așteaptă o reacție din partea saudiților vizavi de cursul de urmat de acum.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!