Oficialii de la Kremlin nu iau în serios propunerea de armistiţiu înaintată de Volodimir Zelenski. Între timp, continuă atacurile, de ambele părţi. Ieri, ruşii au lovit mai multe oraşe ucrainene. Iar Kievul a bombardat rafinării, logistică şi depozite de combustibil. În sudul Rusiei, s-a agravat penuria de benzină şi motorină.

Ucraina continuă raidurile aeriene asupra unor ţinte ruseşti din teritoriile ocupate, dar şi din Rusia. În ultimele 24 de ore, au fost atacate linii de aprovizionare, transporturi feroviare, rezervoare de combustibil şi centrale electrice. Drone ucrainene au apărut şi deasupra oraşului Soci, provocând panică printre turiştii veniţi pe litoral.

Iar în Crimeea benzinăriile au rămas fără combustibil din cauza atacurilor ucrainene.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Se iau măsuri pentru a se asigura că această problemă nu va mai trebui ridicată. Ministerul nostru al Energiei lucrează în prezent la acest lucru. Există într-adevăr anumite probleme, iar un set cuprinzător de măsuri este în curs de elaborare pentru a aborda situaţia”.

Aflat la Londra, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles, după ce a discutat cu premierul britanic Keir Starmer, preşedintele Franţei Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz.

Principalii aliaţi europeni au afirmat într-o declaraţie comună că vor sprijini ferm Ucraina. Şi au prezentat 5 condiţii pentru un acord just care să pună capăt războiului. Principalele condiţii sunt: oprirea luptelor, începerea negocierilor de la poziţiile actuale pe linia frontului, precum şi garanţii de securitate "solide" pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: „Desigur, vreau să îngheţăm - nu doar să îngheţăm conflictul, pentru că vrem să trăim în Ucraina, nu doar să oprim războiul. Vrem să-l oprim… într-un mod în care războiul să nu fie reluat ulterior din cauza unor oameni nebuni etc. Cea mai rapidă cale este de a îngheţa şi de a muta totul în sfera diplomatică, a negocierilor.

Reporter: Adică să-i oferiţi Rusiei ceea ce îşi doreşte în acest moment, teritoriul pe care l-a câştigat?

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: Nu, nu. Nu este vorba doar despre cedare. Mă refer la a îngheţa, a rămâne unde suntem. Înseamnă să le oferim oamenilor din Ucraina mai multe posibilităţi de a-şi salva copiii, iar soldaţii să se întoarcă”.

Ruşii au refuzat negocierile, dar se plâng că Europa susţine în continuare Ucraina.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Macron, Starmer şi Merz încearcă să vorbească despre pace, în timp ce subliniază simultan intenţiile lor de a ajuta regimul de la Kiev să producă noi tipuri de arme pentru a continua războiul. Nu este aceasta o inconsecvenţă? Nu este aceasta o contradicţie majoră? Nu este aceasta cea mai bună demonstraţie a adevăratelor intenţii ale capitalelor europene?”

În acest timp, atacurile aeriene ruseşti au continuat în Ucraina - cu cele mai mari pagube la Zaporojie, în sud, dar şi la Harkov - al doilea oraş ca mărime al ţării.

Pe de altă parte, o dronă a explodat pe un câmp în raionul Orhei din Republica Moldova, lângă un sat aflat la 60 de kilometri nord de Chişinău.

Diana Ambros, reporter ProTV: „Drona a căzut şi a explodat într-un lan de floarea-soarelui de la marginea satului. În urma impactului s-a format un crater, iar rămăşiţele aparatului de zbor sunt împrăştiate la zeci de metri distanţă”.

Nu sunt răniţi, iar ancheta este în curs, au transmis autorităţile.