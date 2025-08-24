Salvarea unei alpiniste blocate la aproape 7.000 de metri, anulată după ce unul dintre membrii echipei de intervenție a murit

24-08-2025 | 13:27
Alpinistă dispărută
Tentativa de salvare a unei femei alpiniste blocate la 7.000 de metri altitudine pe un munte, cu un picior rupt, a fost abandonată, după ce un bărbat și-a pierdut viața în încercarea de a o ajuta. 

Claudia Alionescu

Alpinista rusă Natalia Nagovitsina, în vârstă de 47 de ani, este izolată de zece zile în condiții meteorologice severe pe Vârful Victoriei din Kârgâzstan, relatează metro.co.uk

Potrivit rapoartelor locale, alpinista cunoscută a fost văzută mișcându-se într-o filmare cu dronă joi, după ce fusese dată dispărută timp de o săptămână.

De atunci, temperaturile au scăzut până la -23°C. Un sac de dormit i-a fost livrat de alpinistul italian Luca Sinigaglia, în vârstă de 49 de ani, care i-a adus și un cort, mâncare, apă și un arzător pe gaz.

Mai multe persoane au fost salvate de salvamontiști în ultimele 24 de ore. Una a fost găsită decedată pe munte

Însă eforturile repetate de a o coborî au eșuat, atât prin escaladare, cât și cu elicopterul.

Ulterior, alpinistul Sinigaglia a murit pe munte din cauza expunerii prelungite la oxigen scăzut și hipotermie.

Duminică, o ultimă tentativă de a ajunge la ea a fost abandonată la doar 1.100 de metri sub locul în care este blocată, deoarece vremea urma să se înrăutățească, iar echipei i s-a ordonat să se întoarcă la tabăra de bază.

Anterior, un elicopter Mi-8 al ministerului apărării s-a prăbușit în timpul unei încercări de a o salva. Un alt elicopter, un Mi-17VM, a fost trimis, dar vizibilitatea zero i-a forțat din nou pe salvatori să se retragă.

Dmitry Grekov, liderul echipei de salvare și șeful taberei de bază, a declarat duminică că alpinistul experimentat Vitaly Akimov a condus o echipă care încerca să ajungă la Nagovitsina, dar a început să aibă dureri de spate în urma accidentului de elicopter, iar misiunea a fost abandonată.

Întrebat dacă ea mai este în viață, Grekov a recunoscut că nu știe, dar a spus: „Cred că nu, pentru că se află acolo din 12 august – numărați câte zile au trecut…Este irealist. Este irealist să supraviețuiești la o asemenea altitudine.”

Ministerul Situațiilor de Urgență din Kârgâzstan a confirmat că misiunea de salvare a fost anulată.

Nagovitsina a devenit cunoscută acum patru ani, când a refuzat ordinul de a-și părăsi soțul, care suferise un accident vascular cerebral la 6.900 de metri altitudine.

Ea a supraviețuit ca prin minune după ce a avut grijă de el pe munte, dar nu a reușit să-l salveze.

În 2021, conversația ei prin radio cu tabăra de bază a devenit virală, când a refuzat să-și părăsească soțul, Sergei Nogovitsin, aflat la o altitudine similară – 6.900 de metri – care suferise un accident vascular cerebral debilitant în timpul unei ascensiuni pe Khan Tengri, aproape de granița dintre Kazahstan, Kârgâzstan și China.

Nu se poate ridica, cade pe o parte, vorbirea îi este confuză,” le-a spus ea salvatorilor.„Natasha, trebuie să cobori singură. Nu-l vei putea ajuta în niciun fel. Mă înțelegi? Încheiat,” i-a transmis tabăra de bază.

Ea a răspuns: „Înțeleg tot, dar nu-l voi lăsa singur. Nu-mi voi părăsi soțul; este complet neajutorat, îi dau ceva de băut…

Salvatorii au reușit în cele din urmă să ajungă la cei doi, iar doi bărbați au încercat să-l transporte pe Sergey în timp ce ea cobora. Trupul lui a fost pierdut și nu a fost niciodată recuperat.

Sursa: metro.co.uk

