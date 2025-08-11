O familie a ajuns la spital după ce a consumat pe munte mâncarea adusă de acasă. Alimentele s-au alterat în bagaj

Canicula le-a dat bătăi de cap turiștilor porniți duminică în drumeție în Munții Bucegi. O familie cu doi copii din București a ajuns la spital după ce a consumat alimente din bagaj, care, din cauza căldurii, s-au alterat.

Oamenii nu au mai putut continua traseul și au cerut ajutorul salvamontiștilor.

Este vorba despre doi adulți și doi copii de aproximativ șapte ani care au pornit pe un traseu către cascada Urlătoarea.

Pe drum ar fi consumat alimentele pe care le aveau în ghiozdan și care s-au alterat din cauza căldurii extrem de puternice. La scurt timp s-au simțit rău și au cerut ajutorul salvamontiștilor. Un echipaj i-a însoțit până la locul în care o ambulanță i-a preluat.

O altă femeie de 64 de ani, care se afla pe traseul care duce spre Vârful Omu, a avut nevoie de ajutor după ce i-a făcut rău. A fost preluată cu elicopterul SMURD.

De altfel, tot weekendul, potecile de munte au fost pline de turiști. Salvatorii montani au avut în total 57 de intervenții în urma cărora au salvat 63 de persoane.

