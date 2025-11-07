S&P Global avertizează: Ungaria riscă retrogradarea ratingului de credit din cauza deficitului bugetar și a inflației

Stiri externe
07-11-2025 | 17:17
Viktor Orban
IMAGO

 

O creştere semnificativă a deficitului bugetar al Ungariei, dacă este cuplată cu o inflaţie mai ridicată şi presiuni pe piaţa valutară, ar putea ameninţa ratingul de credit al ţării, a avertizat vineri agenţia de evaluare financiară S&P Global.

autor
Vlad Dobrea

Confruntat cu dificultăţi economice severe, premierul Viktor Orban, aflat la putere de 15 ani, a lansat înaintea votului reduceri de taxe pentru familii, majorări de salarii şi alte măsuri care, estimează S&P Global, sunt deja echivalentul a aproximativ 2% din PIB.

Marţi, Viktor Orban a anunţat modificări ale schemei de pensii din ianuarie, în pofida avertismentelor agenţiei de evaluare financiară Fitch Ratings că reducerea deficitului bugetar va fi mai lentă decât se previziona.

"În privinţa riscurilor negative pe care le analizăm, se află, printre altele, evoluţiile situaţiei fiscale pe termen scurt şi mediu ale Ungariei", a informat S&P Global.

În aprilie, agenţia a înrăutăţit perspectiva asociată ratingului Ungariei "BBB minus" la negativă, de la stabilă.

Scenariul de bază al S&P indică un deficit bugetar mai ridicat decât cel vizat de Guvern, pe fondul majorării cheltuielilor înaintea alegerilor. Luna trecută, agenţia prognoza un deficit bugetar de 4,5% din PIB în 2025 şi de 4,25% din PIB în 2026. Executivul se aşteaptă acum la un deficit între 4 şi 4,5% din PIB anul acesta şi de aproximativ 4% din PIB anul viitor.

Răspunzând întrebărilor Reuters, analiştii S&P au precizat: "Dacă evoluţiile fiscale ale Ungariei deviază faţă de estimarea noastră, în special dacă sunt cuplate cu o inflaţie mai ridicată şi presiuni pe piaţa valutară, sunt create riscurile la adresa nivelului ratingului".

Ca exemplu al presiunilor fiscale, Ungaria a cheltuit în februarie 536 miliarde forinţi (1,61 miliarde de dolari) cu actuala schemă a pensiilor, ceea ce sporeşte deficitul din 2025.

De peste un an, Banca Centrală a Ungariei menţine rata dobânzii la 6,5%, cel mai ridicat nivel din UE, pe fondul incertitudinilor legate de inflaţie. 

Sursa: Agerpres

