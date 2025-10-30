S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Povestea bărbatului care și-a inventat propriul stat

Stiri externe
30-10-2025 | 08:23
Daniel Jackson

„Terra nullius.” În dreptul internațional, această expresie latină care înseamnă „pământ al nimănui” descrie o zonă de teren care nu este revendicată de niciun stat suveran.

autor
Vlad Dobrea

Într-o epocă în care aproape fiecare centimetru al suprafeței terestre a fost cartografiat, exemplele de terra nullius sunt extrem de rare.

Bir Tawil, de exemplu — o porțiune pustie de deșert aflată la granița dintre Egipt și Sudan.

Egiptul și Sudanul au hărți diferite ale frontierei, dar, din cauza suprapunerii acestor limite, Bir Tawil ar aparține acelei națiuni care renunță la revendicarea unei zone mai mari și mai dezirabile. Fiecare țară insistă că Bir Tawil aparține celeilalte.

Acest statut neobișnuit a atras autointitulați constructori de națiuni — așa-numiții „micronaționaliști” — care speră să-și creeze propriile „țări”.

Citește și
inundatii spania
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO

O tentativă notabilă a fost cea a lui Jeremiah Heaton, un american care, în 2014, a fondat nerecunoscutul „Regat al Nordului Sudanului” în Bir Tawil.

Motivația sa, i-a spus el lui Don Lemon de la CNN la vremea respectivă, a fost aceea de a o face pe fiica sa o „prințesă” în viața reală.

Alți micronaționaliști s-au orientat spre Europa. De-a lungul graniței croato-sârbe, un conflict de lungă durată privind fluviul Dunărea a dus la revendicarea unor zone de terra nullius în jurul a cel puțin patru mici bucăți de pământ.

Disputa de frontieră a început în 1947, după cel de-al Doilea Război Mondial, și a reizbucnit în anii 1990, când s-au făcut încercări de a restabili separarea istorică dintre Serbia și Croația, care petrecuseră cea mai mare parte a secolului al XX-lea ca subdiviziuni ale Iugoslaviei.

Istoric, cele două teritorii erau separate de fluviul Dunărea.

Serbia susține că granița sa urmează cursul central al râului actual; Croația revendică o altă graniță, bazată pe hărțile de proprietate funciară din secolul al XIX-lea, când râul avea un alt curs.

Aceste definiții diferite ale graniței înseamnă că Croația revendică terenuri de pe malul estic al Dunării — teritoriu pe care Serbia îl consideră al său. Dar fostul curs al râului înseamnă că există mai multe porțiuni de teren pe malul vestic care, conform acelor hărți vechi, ar aparține Serbiei.

Ca și în cazul Bir Tawil, aceste porțiuni vestice de teren ar reveni acelei țări care pierde disputa teritorială mai mare. În practică, asta înseamnă că nici Croația, nici Serbia nu le revendică, deși oficialii spun că asta nu înseamnă că au fost abandonate.

Teritoriul revendicat de Jackson are, cu aproximativ o jumătate de kilometru pătrat, doar puțin mai mult decât Vaticanul, cea mai mică țară din lume. Jackson, care spune că a atras aproximativ 400 de „cetățeni verdisieni” de partea sa, crede că mica sa „republică” aflată la început de drum poate deveni un stat-națiune suveran, cu recunoaștere internațională.

Dar, la câteva zile după ce echipa Verdis a arborat steagul lor albastru cu dungi albe, conceput de ei înșiși, în nisipul din Pocket 3, în 2023, Jackson spune că a trecut prin prima sa „criză națională”, când poliția croată a sosit și l-a deportat.

Sursa: Pro TV

Etichete: barbat, stat, deportare, Terra nullius.,

Dată publicare: 30-10-2025 08:23

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
Stiri externe
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO

Toamna aduce inundații periculoase în Spania. În comunitatea sudică Andalusia, viiturile provocate de precipitațiile neobișnuit de abundente au pătruns în autobuze, dar și în numeroase clădiri – inclusiv într-un spital din Sevilla.

Donald Trump, întrebat despre reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă”
Stiri externe
Donald Trump, întrebat despre reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă”

Președintele american Donald Trump a afirmat, joi, la bordul avionului Air Force One, că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”.

Uraganul Melissa continuă să facă ravagii. O localitate din Jamaica a fost distrusă complet
Stiri externe
Uraganul Melissa continuă să facă ravagii. O localitate din Jamaica a fost distrusă complet

O localitate din Jamaica a fost distrusă complet de uraganul Melissa. Autoritățile de pe insulă abia încep să creioneze un bilanț, după trecerea urgiei.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28