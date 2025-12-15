Rușii din Krasnodar protestează împotriva construirii unei biserici mastodont în onoarea ”eroilor din războiul cu Ucraina”

Stiri externe
15-12-2025 | 17:28
biserica-rusia

În microdistrictul Yubileiny din Krasnodar, autoritățile ruse plănuiesc să construiască un complex bisericesc înalt de 70 de metri, pe un teren de 3.200 de metri pătrați.

autor
Vlad Dobrea

Pe 14 noiembrie, peste o mie de persoane au înregistrat o petiție adresată președintelui rus Vladimir Putin împotriva construcției.

Aceștia intenționează să trimită această petiție pe ”linia directă a lui Putin” (conferința anuală ținută de președintele rus) care va avea loc pe 19 decembrie.

Conform publicației locale 93.ru, planurile de construire a unei biserici pe malul apei din Yubileiny au apărut pentru prima dată în 2021. Locuitorii s-au opus construcției în această locație, cerând ca spațiul verde să fie păstrat. De asemenea, aceștia au subliniat că în zonă exista deja o biserică, Biserica Rozhdestvensky, care, potrivit unui locuitor citat de publicație, „se aglomerează doar de Paște, Crăciun și Bobotează”.

După izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, așa cum notează 93.ru, discuțiile despre construirea unei biserici au încetat temporar.

Citește și
euro bulgaria
Ce recomandă experţii cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro. Sfaturi pentru cumpărători şi comercianţi

Însă, în toamna anului 2024, s-a aflat că un complex bisericesc cu cea mai mare biserică din Districtul Federal de Sud era planificat pentru construcție pe malul din Yubileiny.

Dacă proiectul va fi implementat, scrie publicația, complexul va ocupa întregul spațiu verde, lăsând locuitorii fără locul lor obișnuit de plimbare.

Acum un an, locuitorii din Yubileyny au strâns peste trei mii de semnături împotriva construcției.

Le-au depus la guvernator – personal și prin intermediul biroului de recepție – și au primit un răspuns în care se preciza că „aceste petiții au fost transmise vicepreședintelui regiunii responsabile”.

Audierile publice au avut loc în octombrie. Au participat în total 1.928 de persoane. Dintre acestea, peste 1.400 (aproape 80%) s-au opus construcției bisericii. Cu toate acestea, toate argumentele lor au fost respinse. Puțin peste 430 de persoane s-au pronunțat în favoarea construcției, iar argumentele lor au fost acceptate. 

Sursa: News.ro

Etichete: protest, biserica, rusi, krasnodar,

Dată publicare: 15-12-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Citește și...
Ce recomandă experţii cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro. Sfaturi pentru cumpărători şi comercianţi
Stiri externe
Ce recomandă experţii cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro. Sfaturi pentru cumpărători şi comercianţi

Cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro, la 1 ianuarie, încă apar întrebări din partea consumatorilor privind plăţile.

 

Muzeul Luvru din Paris a fost închis din cauza unei greve a angajaților care au protestat față de condițiile de muncă
Stiri externe
Muzeul Luvru din Paris a fost închis din cauza unei greve a angajaților care au protestat față de condițiile de muncă

Muzeul Luvru din Paris a fost închis luni din cauza unei greve pe care angajaţii instituţiei au declanşat-o pentru a protesta faţă de înrăutăţirea condiţiilor lor de muncă, informează DPA

Eurovision 2026 închide lista țărilor participante, cel mai mic număr din 2004. România revine în concurs
Stiri externe
Eurovision 2026 închide lista țărilor participante, cel mai mic număr din 2004. România revine în concurs

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28