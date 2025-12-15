Rușii din Krasnodar protestează împotriva construirii unei biserici mastodont în onoarea ”eroilor din războiul cu Ucraina”

În microdistrictul Yubileiny din Krasnodar, autoritățile ruse plănuiesc să construiască un complex bisericesc înalt de 70 de metri, pe un teren de 3.200 de metri pătrați.

Pe 14 noiembrie, peste o mie de persoane au înregistrat o petiție adresată președintelui rus Vladimir Putin împotriva construcției.

Aceștia intenționează să trimită această petiție pe ”linia directă a lui Putin” (conferința anuală ținută de președintele rus) care va avea loc pe 19 decembrie.

Conform publicației locale 93.ru, planurile de construire a unei biserici pe malul apei din Yubileiny au apărut pentru prima dată în 2021. Locuitorii s-au opus construcției în această locație, cerând ca spațiul verde să fie păstrat. De asemenea, aceștia au subliniat că în zonă exista deja o biserică, Biserica Rozhdestvensky, care, potrivit unui locuitor citat de publicație, „se aglomerează doar de Paște, Crăciun și Bobotează”.

După izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, așa cum notează 93.ru, discuțiile despre construirea unei biserici au încetat temporar.

Însă, în toamna anului 2024, s-a aflat că un complex bisericesc cu cea mai mare biserică din Districtul Federal de Sud era planificat pentru construcție pe malul din Yubileiny.

Dacă proiectul va fi implementat, scrie publicația, complexul va ocupa întregul spațiu verde, lăsând locuitorii fără locul lor obișnuit de plimbare.

Acum un an, locuitorii din Yubileyny au strâns peste trei mii de semnături împotriva construcției.

Le-au depus la guvernator – personal și prin intermediul biroului de recepție – și au primit un răspuns în care se preciza că „aceste petiții au fost transmise vicepreședintelui regiunii responsabile”.

Audierile publice au avut loc în octombrie. Au participat în total 1.928 de persoane. Dintre acestea, peste 1.400 (aproape 80%) s-au opus construcției bisericii. Cu toate acestea, toate argumentele lor au fost respinse. Puțin peste 430 de persoane s-au pronunțat în favoarea construcției, iar argumentele lor au fost acceptate.

