Într-un comunicat publicat pe platforma de mesagerie Max, controlată de statul rus, ministerul afirmă că „în cursul nopţii trecute, mijloacele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat şi distrus 635 de vehicule aeriene fără pilot cu aripi fixe ucrainene”, scrie News.ro, care citează AFP.

Două persoane au murit în regiunea Saratov

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, anunţase anterior moartea a două persoane în urma unui atac cu drone ucrainene.

„În urma atacului cu drone inamice, două persoane au fost ucise. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Aceştia vor primi tot sprijinul necesar”, a scris guvernatorul regiunii Saratov pe Telegram, fără a oferi alte detalii.

În faţa atacurilor repetate ale Moscovei asupra teritoriului său, Ucraina şi-a intensificat loviturile împotriva unor obiective din Rusia şi din teritoriile ocupate, vizând în special, în ultimele săptămâni, rafinării şi depozite de combustibil, depozitele gigantului de comerţ electronic Wildberries şi nave de marfă aflate pe mare.

Sâmbătă, cel puţin 10 persoane au fost ucise în capitala ucraineană Kiev şi în regiunea din jurul acesteia, în urma unui nou atac cu rachete balistice ruseşti lansat în timpul nopţii.