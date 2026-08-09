Anunțul a fost făcut duminică de Ministerul Afacerilor Externe de la Damasc, potrivit agenţiei de ştiri de stat siriene, relatează Reuters, citat de News.ro.

Ministerul a precizat că statul sirian va prelua gestionarea instalaţiilor civile, inclusiv a aeroportului Hmeimim şi a danei comerciale din portul Tartus, permiţând integrarea treptată a acestora în administraţia civilă a ţării.

Ministerul a precizat că instalaţiile militare vor fi reconvertite în centre comune de instruire şi calificare, în conformitate cu noile acorduri care protejează interesele ambelor părţi, tranziţia urmând să fie finalizată în termen de trei luni.

Baza navală rusă de la Tartus şi baza aeriană de la Hmeimim au reprezentat de mult timp principalele puncte de sprijin militare ale Moscovei în Marea Mediterană şi în Orientul Mijlociu.

Viitorul acestora a făcut obiectul negocierilor cu noua conducere a Siriei de când fostul preşedinte Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

Într-o declaraţie separată, Autoritatea Generală pentru Porturi şi Vamă din Siria a afirmat că Siria va prelua controlul asupra spaţiilor comerciale operate anterior de Rusia în portul Tartus, inclusiv cheiul nr. 4 şi depozitele şi instalaţiile asociate acestuia.

Reuters a relatat luna trecută că Rusia intenţionează să înfiinţeze un nod logistic comercial în portul Tartus, utilizând cheiul nr. 4, o zonă cu acces restricţionat situată în afara bazei navale.

Cele două părţi au declarat la momentul respectiv că nodul va rămâne sub control sirian, toate operaţiunile fiind supuse aprobării Autorităţii Generale pentru Porturi şi Vamă din Siria.