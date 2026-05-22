Ea i-a comunicat președintelui Donald Trump decizia sa vineri, 22 mai. În declarația publicată, Gabbard a explicat că trebuie să îi fie alături soțului ei, „care a fost recent diagnosticat cu o formă extrem de rară de cancer osos”.

„În acest moment trebuie să mă retrag din serviciul public pentru a fi alături de el și pentru a-l susține pe deplin în această luptă”, a transmis ea, citată de televiziune.

Gabbard a mai scris că este „profund recunoscătoare lui Trump pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a conduce Biroul Directorului Național de Informații în ultimul an și jumătate”.

Tulsi Gabbard a fost numită în funcție în februarie 2025. La scurt timp după instalare, ea a anunțat că intenționează să reducă personalul instituției cu 40% până la sfârșitul anului, susținând că reorganizarea ar face activitatea mai eficientă și ar economisi aproximativ 700 de milioane de dolari anual.

În timpul mandatului său, Gabbard a cerut tragerea la răspundere a fostului președinte american Barack Obama și a unor oficiali ai administrației sale, pe care i-a acuzat de „conspirație”. Potrivit acesteia, aceștia ar fi „fabricat informații de intelligence” pentru a crea impresia că Rusia a încercat să influențeze alegerile prezidențiale americane din 2016.