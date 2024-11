Ședință foto inedită pentru românii medaliați la Jocurile Paralimpice 2024. Tehnica specială folosită de un fotograf român

Ce se ascunde în privirea unui campion? - este întrebarea pe care și-a pus-o și fotograful Alexandru Radu Popescu. El a pozat mai mulți campioni, a pozat în detaliu privirile acestora.

Camelia Ciprian, jucătoare de tenis de masă: „M-am bucurat că fac parte dintr-un proiect împreună alți sportivi din Marea Britanie și din România, sportivi cu dizabilități. A fost interesant”.

Alexandru Radu Popescu, fotograf: „Eu ador să lucrez, am plecat cu acest proiect în martie, am reușit să ajung la paralimpicii britanici și am fotografiat cinci dintre ei. Ulterior, mi-a venit ideea că sunt român și că trebuie să participe în acest proiect și campionii noștri. Atunci, am contactat Comitetul Paralimpic, unde am vorbit cu domnul Ciprian și mi-a pus la dispoziție cinci nume care trebuiau să fie fotografiate. Mi-a plăcut enorm, pentru că, deși au dizabilități, acești oameni niciodată nu se plâng”.

