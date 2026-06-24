Atacurile cu drone ucrainene au afectat mai multe rafinării şi au forţat redirecţionarea petrolului către pieţele externe.

Potrivit unor surse comerciale şi portuare citate de Reuters, exporturile din porturile baltice Primorsk şi Ust-Luga, precum şi din portul Novorossiisk de la Marea Neagră, sunt estimate la aproximativ 2,7 milioane de barili pe zi în această lună.

Una dintre surse a indicat că volumul ar putea ajunge chiar la 2,8 milioane de barili pe zi.

Exporturile cresc puternic

Aceste niveluri ar depăşi semnificativ cele aproximativ 2,5 milioane de barili pe zi exportate în luna mai şi ar fi cu aproape un milion de barili pe zi peste prognoza preliminară pentru luna iunie.

Creşterea reflectă impactul puternic al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii de rafinare a Rusiei.

Mai multe rafinării importante au fost scoase temporar din funcţiune după loviturile cu drone, iar autorităţile de la Moscova au ales să direcţioneze o parte mai mare din producţia de petrol către export pentru a evita reducerea extracţiei.

În acelaşi timp, situaţia a creat probleme pe piaţa internă a combustibililor.

Mai multe regiuni ruseşti au început să impună restricţii la vânzarea unor tipuri de benzină şi motorină, invocând lipsa produselor şi cozile formate la staţiile de alimentare.

Piața internă resimte efectele

Guvernul rus încearcă astfel să găsească un echilibru între menţinerea veniturilor din exporturile de petrol şi evitarea unor penurii de combustibil pe piaţa internă.

Analiştii din piaţă avertizează că majorarea exporturilor ruseşti ar putea exercita presiuni suplimentare asupra preţurilor internaţionale ale petrolului, care au scăzut deja în ultimele zile pe fondul revenirii petrolului iranian pe piaţă.

Derogările temporare acordate de Statele Unite pentru exporturile de petrol iranian i-au determinat unii cumpărători din China şi India să îşi redirecţioneze comenzile către Iran, intensificând concurenţa pe principalele pieţe asiatice.

Astfel, oferta suplimentară provenită atât din Rusia, cât şi din Iran, riscă să accentueze presiunea descendentă asupra preţului petrolului în a doua parte a anului.