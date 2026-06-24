Femeie: „Parcă suntem puși la fiert. E o căldură dementă.”

În sudul și centrul Angliei, dar și în Țara Galilor, au fost peste 35 de grade la umbră, dar pe alocuri s-au atins și 39, în condițiile în care temperatura medie ar trebui să fie acum de aproximativ 20 de grade.

Sute de școli din Regat sunt închise.

Părinte: „Directorii școlilor ar trebui să regândească modul în care vor aborda această situație în viitor. Toți suntem părinți care lucrează, iar o astfel de situație va fi foarte dificil de gestionat.”

Operatorii feroviari le-au recomandat oamenilor să călătorească doar dacă este absolut necesar. Eurostar a anulat patru trenuri care circulă între Londra și Paris.

În Franța, 58 de departamente, adică mai mult de jumătate de țară, au fost și astăzi sub cod roșu de caniculă.

Sophie van der Meer, corespondent: „În Franța, ultimele zile au adus sute de noi recorduri de căldură. Așa că singura ocupație a francezilor a fost să caute răcoarea.”

Este din cale-afară de chinuitor, mai ales pentru cei care locuiesc în celebrele mansarde pariziene.

John Leicester, The Associated Press: „În spatele meu se vede faimoasa panoramă a Parisului, cu aceste acoperișuri gri care se întind cât vezi cu ochii. Poate că vă evocă imagini din „Emily in Paris”. Dar ceea ce poate părea un vis este, de fapt, un adevărat coșmar în toiul unui val de căldură, pentru că apartamentele de la mansardă devin înăbușitor de fierbinți, cu soarele care bate asupra lor toată ziua.”

Pe tabla încinsă, termometrul arată între 48 și 60 de grade Celsius.

Femeie: „A fost cea mai groaznică săptămână pe care am trăit-o în acest apartament, iar problema este că situația nu se îmbunătățește nici măcar seara.”

Arșița persistă și în Spania.

Pau Mosquera, CNN: „Dacă îmi permiteți, o să intru și eu în această piscină. O să fac o baie ca să încerc să combat căldura. E îngrozitoare! Greu de suportat. Nu poți sta nicăieri altundeva decât în apă.”

La Universitatea din South Wales din Marea Britanie a fost amenajată o cameră climatică în care cercetătorii testează impactul caniculei asupra organismului uman.

Laura Paddison, CNN: „Sunt 40 °C, iar umiditatea este de 85%, iar diferența se simte intens. E ca într-o saună. E foarte, foarte greu. Îmi tremură puțin mâinile. Totul pare obositor, chiar și respirația. E o senzație ciudată.”

Damian Bailey, profesor de fiziologie și biochimie: „În urma exercițiului, am constatat o scădere semnificativă a fluxului sanguin către creier. Creierul nu primește suficient „combustibil”, iar organismul nu produce suficientă energie pentru a putea lua deciziile corecte. Asta te face vulnerabil la decizii proaste, pripite. Iar inima muncește mult mai mult ca să pompeze sângele, cu vreo 30% mai mult. Mai ales pentru vârstnici, impactul este dramatic. Nu vor putea să execute sarcini simple, cum ar fi să se ridice de pe scaun, chiar și asta va fi prea solicitant pentru ei.”

Valul de căldură intens care coace în aceste zile vestul Europei este alimentat de un fenomen meteorologic cunoscut sub numele de „blocaj omega”, inspirat de forma literei grecești. E vorba de o protuberanță de aer cald, de înaltă presiune, care stagnează deasupra aceleiași zone, situată între două sisteme de joasă presiune, mai reci.