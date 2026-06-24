Fostul prim-ministru al Qatarului, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, a achiziționat Villa Certosa, reședința din Sardinia a regretatului prim-ministru italian Silvio Berlusconi, pentru suma de 350 de milioane de euro, potrivit cotidianului italian La Repubblica. Vânzarea are loc la aproximativ un an după ce familia lui Berlusconi a scos proprietatea la vânzare, transmite Politico.

Vila cu vedere spre Golful Marinella a servit drept reședință neoficială de vară a liderului italian pe durata mandatului său, devenind cunoscută pentru așa-numitele petreceri „bunga bunga”.

Aceste serate, devenite între timp infame, au dus la un scandal de prostituție cu minore, în urma căruia Berlusconi a fost acuzat de corupție și abuz în serviciu. El a fost în cele din urmă achitat, spre deosebire de fosta vedetă de televiziune Nicole Minetti, a cărei condamnare pentru rolul jucat în procurarea de femei pentru aceste evenimente a provocat haos în cadrul Ministerului Justiției condus de actualul prim-ministru Giorgia Meloni, în luna mai.

Sfârșitul controverselor financiare

Din primele informații, cumpărătorul Villa Certosa acționează prin intermediul unui vehicul de investiții cu sediul în Luxemburg, legat de familia Al Thani, dinastia care conduce Qatarul de peste 150 de ani. Achiziția se adaugă prezenței tot mai puternice a familiei în Sardinia, unde deține deja investiții care variază de la active turistice de lux până la spitalul Mater Olbia.

Vânzarea contribuie, de asemenea, la clarificarea situației financiare finale a lui Berlusconi, ai cărui moștenitori execută testamentul magnatului media de la moartea acestuia, în 2023. Printre cele mai mari sume lăsate moștenire de Berlusconi se numără câte 100 de milioane de euro pentru fosta sa parteneră, Marta Fascina, și pentru fratele său, Paolo Berlusconi.