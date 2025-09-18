Rusia, în criză de combustibil: vânzările de benzină au atins minimul ultimilor doi ani pe fondul atacurilor ucrainene

18-09-2025 | 15:03
depozit combustibil

Vânzările de benzină din Rusia au coborât marți la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, pe măsură ce atacurile cu drone ucrainene și cererea crescută din sezonul de recoltare intensifică penuria de combustibil din țară.

autor
Vlad Dobrea

Datele de la Bursa din Sankt Petersburg, citate miercuri de Kommersant, arată că vânzările de benzină A-92 au scăzut cu 21,7%, până la 15.600 de tone metrice, cel mai mic nivel din 2023. Vânzările de benzină A-95 au înregistrat un declin de 15,5%, până la 12.060 de tone, comparativ cu ziua precedentă, ceea ce a dus la o reducere totală a vânzărilor de benzină pe bursă cu 19,1%, până la 27.700 de tone, scrie Politico

Declinul accentuat vine pe fondul opririlor neplanificate la mai multe rafinării mari din Rusia, în condițiile în care Kievul și-ar fi intensificat campania împotriva infrastructurii petroliere și gaziere rusești.

Joi, unități ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat că au vizat rafinăria din Volgograd, situată în sudul Rusiei, în regiunea Volgograd. Aceasta este cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal Sudic al Rusiei și furnizează combustibil și lubrifianți forțelor militare ruse.

În noaptea de luni spre marți dimineața, forțele speciale ucrainene au lovit și rafinăria de petrol din Saratov, ceea ce a agravat suplimentar perturbările de aprovizionare.

Potrivit Kommersant, unele rafinării au declarat forță majoră și au oprit livrările de benzină, accelerând epuizarea stocurilor locale de combustibil. Lanțurile independente de benzinării au fost cele mai afectate, întrucât furnizorii prioritizează livrările către rețelele mari. Două lanțuri independente, fiecare cu aproximativ 20 de stații, au suspendat deja vânzările cu amănuntul și comercializează benzină doar pe baza contractelor pe termen lung.

Scăderea vânzărilor este legată și de cererea ridicată din partea fermierilor ruși în plin sezon de recoltare din septembrie și octombrie, a declarat pentru Kommersant Oleg Abelev, șeful departamentului de analiză al companiei de investiții rusești Rikom-Trust.

Sursa: Politico

Dată publicare: 18-09-2025 15:03

