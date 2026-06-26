Ca urmare, ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Lilian Darii, a fost convocat vineri la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest.

„Pe 25 iunie, pe Aeroportul din Chişinău, curierii diplomatici ai Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse au fost supuşi unei reţineri de mai multe ore. Acestora le-au fost adresate cerinţe, considerate în mod vădit inacceptabile şi ilegale, privind inspectarea corespondenţei diplomatice şi predarea „voluntară” a mijloacelor mobile de comunicaţie”, susţine MAE rus, potrivit unui comunicat citat de NewsMaker.

Totodată, acuză Moscova, diplomaţilor Ambasadei Rusiei în Republica Moldova li s-a refuzat accesul în zona de securitate a aeroportului pentru a le acorda asistenţă consulară acestor angajaţi ai MAE rus sosiţi în Republica Moldova.

„Ca urmare, curierii diplomatici, în pofida faptului că partea moldovenească fusese notificată din timp despre sosirea lor, nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova şi au fost nevoiţi să revină în Federaţia Rusă”, arată MAE-ul rus.

Convocându-l pe ambasadorul Moldovei, diplomaţia de la Moscova scrie că i-a „atras atenţia” lui Lilian Darii asupra „încălcării grave” a articolului 27 al Convenţiei de la Viena, potrivit căruia curierii diplomatici „beneficiază de inviolabilitate personală şi nu pot fi arestaţi sau reţinuţi sub nicio formă”, iar poşta diplomatică „nu poate fi deschisă şi nici reţinută”.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins acuzaţiile Ambasadei Federaţiei Ruse, potrivit cărora autorităţile de la Chişinău ar fi reţinut „ilegal” curieri diplomatici ai Ministerului rus de Externe pe aeroport şi ar fi încălcat Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. MAE a calificat afirmaţiile drept „false” şi „nefondate”.

„Autorităţile Republicii Moldova au acţionat în deplină conformitate cu obligaţiile internaţionale şi cu legislaţia naţională. Regretăm că partea rusă invocă, din nou, în mod selectiv, normele dreptului internaţional”, a transmis MAE de la Chişinău.

Scandalul are loc la doar trei zile după ce Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a anunţat că un cetăţean al Federaţiei Ruse, ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), a fost reţinut la intrarea în Republica Moldova. Acesta este acuzat că ar fi colectat informaţii despre regiunea transnistreană şi Zona de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

De asemenea, joi, Moscova l-a convocat pe ambasadorul României în Federaţia Rusă, pentru a-l notifica cu privire la închiderea Consulatului României la Sankt Petersburg ca măsură de reciprocitate după declararea persona non grata a consulului general al Federaţiei Ruse de la Constanţa, în urma incidentului dronei care a explodat la Galaţi. Tot joi, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a comentat ironic proiectul de lege privind unirea Republicii Moldova cu România, adoptat tacit de Camera Deputaţilor, spunând că Occiddentul ar trebui să vorbească de anexare în acest caz.