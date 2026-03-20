La scurt timp după deschiderea bursei TTF, cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut cu 3,33%, până la 59,7 euro pe megawatt oră (MWh). Aceasta după ce joi, preţurile au închis şedinţa cu un avans de 11%, iar pe parcursul zilei au înregistrat la un moment dat un salt de 30%, trecând pragul de 70 de euro pe megawatt oră (MWh).

Israelul a declarat că nu va mai viza infrastructura energetică după ce un atac asupra unui câmp gazifer iranian a declanşat atacuri de represalii împotriva instalaţiilor de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu, ducând la creşterea preţurilor şi la o mustrare din partea preşedintelui american Donald Trump.

Efortul de calmare a pieţelor a urmat atacurilor cu rachete asupra complexului industrial Ras Laffan din Qatar, care au avariat două unităţi de producţie de gaze naturale lichefiate. Unităţile reprezintă o capacitate anuală de producţie combinată de 12,8 milioane de tone, sau aproximativ 17% din exporturile de gaze lichefiate ale Qatarului, iar reparaţiile ar putea dura până la cinci ani.

Deşi livrările de la instalaţia Ras Laffan din Qatar fuseseră oprite încă de la începutul acestei luni din cauza războiului, ultimele atacuri ameninţă să ţină preţurile gazelor în Europa şi Asia la un nivel ridicat pentru mai mult timp. Analiştii de la Morgan Stanley anticipează un deficit de 4% al aprovizionării în acest an şi au declarat că o pierdere prelungită a celor două unităţi avariate ar afecta previziunile privind un exces de ofertă în 2027-2028.

În Europa, atacurile au stârnit îngrijorări în rândul politicienilor, într-un context în care ţările se pregătesc pentru un şoc prelungit al preţurilor la energie.

Traderii de energie de pe întreg continentul european se aşteaptă la o vară volatilă, în timp ce se lucrează la reumplerea depozitelor de gaze înainte de iarna viitoare. Chiar dacă cea mai mare parte a gazului care traversează în mod normal Strâmtoarea Ormuz se îndreaptă spre Asia, închiderea acestei căi navigabile ar putea afecta Europa, deoarece ambele regiuni se luptă pentru livrări globale mai mici de gaze lichefiate.

În paralel, meteorologii prognozează că temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a nord-vestului Europei la sfârşitul acestei luni. Acest lucru ar putea duce la o creştere a cererii de gaze.